Pozor na cereálie k snídani. Plno cukru i minimum vlákniny! Jak nenaletět?

Postup: Nasypte ořechy do mikrotenového sáčku a rozdrťte je pomocí válečku nebo paličky na maso. Poté nasypte ořechy společně se semínky a ovesnými vločkami do větší mísy a promíchejte. Následně do směsi přidejte med s rozpuštěným máslem a vše opět důkladně promíchejte. Takto připravenou směs rozprostřete na plech vyložený pečícím papírem a vložte do trouby předehřáté na 170 °C. Nechte müsli péct zhruba 15 minut a poté jej na plechu opatrně promíchejte. Poté vložte zpět do trouby a nechte asi 10 minut dopéct. Hotovou směs nasypte do dózy s víkem a skladujte na suchém místě. Tip: Ingredience kombinujte dle libosti. Můžete zkusit přidat například také sušené ovoce, ale jen opatrně. Je totiž velmi sladké a v kombinaci s medem by tak vaše směs mohla být sladká až příliš.