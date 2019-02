Kinezio tejpy zažívají během posledních let obrovský boom. Ještě před několika lety se daly sehnat jen s velkými obtížemi a dnes na ně narazíte doslova na každém rohu. Koupit se dají v dobře vybavených lékárnách, zdravotních potřebách i specializovaných sportovních prodejnách. Jako u všeho ale můžete narazit na tejpy různé kvality a rozdíly mohou být až překvapivě velké.

Co to je kinezio tejp?

Co to ale vlastně ten tejp je? Jedná se o elastickou samolepící pásku, která se aplikuje na tělo kvůli podpoře měkké tkáně. Při správném nalepení může zpevnit vaše klouby, odlehčit vašim svalům, nebo podpořit funkci šlach. Dejte si ale pozor na to, že nesprávná aplikace vám může více uškodit, než pomoci. Z toho důvodu byste se měli raději svěřit do rukou odborníka (fyzioterapeut, nebo masér s patřičným proškolením). Některé jednoduché aplikace ale s trochou šikovnosti zvládnete i doma. Internet je plný názorných videí a návodů s jejichž pomocí si zvládnete zpevnit podvrtnutý kotník, ulevit přetížené achilovce, nebo třeba nataženému lýtku.

Vraťme se ale k samotným tejpům. Při aplikaci hraje zásadní roli kvalita použitého lepidla a úroveň elasticity. Špatně lepící a nepružný tejp vám dobrou službu neudělá a přesně na to byste se měli soustředit při jejich výběru. Hodit se může i centimetrová šachovnice na zadní straně tejpu, pomocí které se dá páska snadno nastříhat na požadovaný rozměr. To by ale mělo být samozřejmostí u tejpů většiny značek.

Tejpy z umělého hedvábí

Další rozdíly můžeme najít v materiálech, ze kterých se tejpy vyrábí. Nejčastěji se setkáte s bavlnou, ale za zmínku stojí i tejpy z umělého hedvábí (rayon) od českého výrobce Kine-Max. Rayon má tu výhodu, že na rozdíl od bavlny nenasákává vody a díky tomu vydrží tejp na svém místě mnohem déle. S rayonovým tejpem mám z hlediska životnosti skvělé zkušenosti i při častém propocení při tréninku, nebo kontaktu s vodou při sprchování. Pro plavce jsou tu i speciální tejpy se silnějším lepidlem určené pro kontakt s vodou, ale ‘obyčejné” rayonové pásky budou i v tomto případě bohatě stačit.

Poslední výhodou hedvábí je jeho odolnost proti třepení. Klasické bavlněné tejpy mají tendenci se po čase třepit, což na funkci sice nemá žádný zásadní vliv, ale z estetického hlediska to není nic moc.

Speciální kategorie tejpů je určena pro sportovce s citlivou pokožkou. Ti mohou sáhnout po páskách se slabším lepidlem, které se snadněji strhávají a šetří tak vaši kůži.

Pozor na nízkou pružnost

Velký pozor si dejte na pásky s nízkým stupněm elasticity. Pro některé způsoby aplikace potřebujete tejp natáhnout až na jeho maximální pružnost a pokud ta bude příliš nízká, pak se vám pravděpodobně nepodaří docílit požadovaného efektu.

Mezi nejoblíbenější a zároveň nejkvalitnější tejpy patří již zmíněný Kine-Max, dále pak BB tape, nebo Temtex. Cenově se pohybují mezi dvěma a třemi sty korunami a na rozdíl od levnějších alternativ mají vyšší elasticitu a kvalitnější lepidlo.