S odborníky na výživu jako by se roztrhl pytel. Stačí jen zapátrat na internetu a máte během pár sekund nespočet nabídek na nutriční poradenství a další služby v oblasti stravování. Podle ředitele Aliance výživových poradců Ivana Macha, však lze poskytovat kvalitní výživové poradenství prostřednictvím internetu jen stěží.

„Poradcovým úkolem není jen stanovení výživových chyb a sestavení správného jídelníčku. Poradce si musí také klást otázku, zdali je klient vůbec schopný jeho doporučení realizovat. Důležité je také odhalit příčinu špatného stravování, které může mít souvislost i s oblastí psychiky. Poradce by měl vést klienta k zodpovědnosti a také pozitivně jej motivovat. Položme si tedy otázku: lze seriózně pracovat s psychikou klienta po internetu? Jsem přesvědčen, že bez osobního styku poradce a klienta to nelze,“ říká.

Osobní konzultace s výživovým specialistou vám tak nepochybně dávají daleko větší šanci vyzrát nad problémy se stravováním . Někteří poradci dokonce nabízí úvodní konzultaci zdarma, díky čemuž si můžete nezávazně vyzkoušet jejich přístup. V žádném případě se však nenechejte vmanévrovat do něčeho, co sami nechcete. Mějte na paměti, že jde o váš čas, vynaložené úsilí i peníze, a mělo by tak být jen na vás, do čeho je investujete.

Počítejte s tím, že dobrý výživový specialista o vás bude chtít zjistit co nejvíce informací. Bude ho zajímat nejen váš věk, zdravotní stav nebo chuťové návyky, ale řeč by měla přijít i na rodinný život, zaměstnání nebo finanční možnosti. Všechny tyto poznatky hrají roli při sestavování vhodného výživového plánu. Jinak bude totiž zřejmě vypadat jídelníček člověka, který pracuje na denní směny v kanceláři. Jiný přístup vyžaduje člověk, který pracuje ve směnném provozu a má fyzicky náročné zaměstnání.

Mějte však na paměti, že výživový poradce není lékař a není v jeho možnostech předepisovat léky. Pokud vás tak trápí akutní zdravotní problém, neváhejte navštívit lékaře, který může provést kompletní vyšetření vašeho těla případně vás doporučit k dalším specialistům. Výživové poradenství je volnou živoností, k jejímuž vykonávání není nutné mít speciální vzdělání. To však ještě nutně nemusí znamenat, že vám výživový poradce není schopný kvalifikovaně poradit v oblasti výživy. Je však nepochybně na míste informovat se o jeho zkušenostech, referencích případě absolvovaných kurzech.

Co by měl podle Ivana Macha umět kvalifikovaný specialista?

1. Na míru klientovi sestavit dlouhodobý jídelníček a přitom zohlednit jeho zdravotní stav, věk, rodinný život, možnosti v zaměstnání, chuťové návyky a v neposlední řadě i finanční možnosti. 2. Specialista by měl mít stále na mysli cíl, kterého chce klient dosáhnout (nemusí přitom jít vždy jen o hubnutí). Postupem času by měl najít příčinu toho, proč se klientovi zatím nedařilo cíl naplnit. 3. Dát klientovi speciální doporučení pro případ dovolené nebo jiných situací, ve kterých není možné dodržovat dlouhodobý jídelníček. 4. Dát sportovcům nebo lidem s větší fyzickou námahou taková doporučení, která se slučují s jejich životním stylem. 5. Umět neomylně stanovit výživové hodnoty potravin a jídel, s nimiž se klient běžně setkává v supermarketech nebo restauracích. 6. Hledat způsob, jak klienta naučit odstranit špatné a zakořeněné stravovací návyky. 7. Umět nalézt kompromis mezi skutečnou potřebou energie a energetickou hodnotou naší stravy. 8. Poradit, jak snížit hladinu cholesterolu v krvi, a to bez léků. 9. Vybrat vhodné a potřebné doplňky stravy (vitaminy a minerály), které by podpořily úsilí klienta.