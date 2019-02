Asi jen málokdo ještě nepoznal nespravedlnost přírody na vlastní kůži. Zatímco na střední škole jste byli majiteli postavy šlachovitého atleta, dnes o několik let později jako by to snad už ani nebyla pravda. Každý kdo se však někdy pokoušel získat svou starou postavu zpět, ví, že s přibývajícím věkem to jde stále obtížněji. Podle obezitologa Štěpána Svačiny jde však o zcela přirozený jev, který s přibývajícím věkem postihuje snad téměř každého. „Člověk, stejně jako jiní savci má ve stáří úspornější metabolismus, nižší citlivost na inzulín a nižší výdej energie. To vede k tomu, že s přibývajícím věkem jdou kila dolů stále obtížněji,“ říká doktor Svačina.

Vlivem hormonálních změn navíc dochází k hromadění tuku v břišních partiích, což vede k tomu, že se s přibývajícím věkem mění i náš tvar těla. I když by se mohlo zdát, že to s přírůstkem váhy nesouvisí, na vině může být také oslabení čichu a změny ve vnímání chuti. S přibývajícím věkem lidé tak často dávají přednost monotónnější stravě, která má však výraznou chuť a roste také obliba cukrovinek.

Hubnutí může s přibývajícím věkem škodit

Hubnutí v pozdějším věku tak bude vyžadovat daleko větší úsilí než v době, kdy jsme byli o dvacet let mladší. Avšak rčení všeho s mírou platí v tomto případě dvojnásob. Trápit se drastickými dietami rozhodně nemá smysl. Podle doktora Svačiny navíc mohou mít lidé s nadváhou dokonce lepší zdravotní výsledky než štíhlí.

„Hubnutí po pětašedesátém roce je až na malé výjimky úplný nesmysl. Je totiž prokázáno, že v tomto věku mají lidé s nadváhou a mírnou obezitou lepší prognózu. Výjimkou je například situace, kdy hubnutí pomůže zlepšení kompenzace cukrovky nebo dokonce jejímu vymizení nebo příprava na náhrady kloubů, která pak umožní větší fyzickou aktivitu,“ popisuje doktor Svačina situace, ve kterých je hubnutí nevyhnutelné.

Pohyb je důležitý i v pozdním věku

S přibývajícím věkem však rozhodně není nutné vzdát jakékoliv úsilí o zlepšení své postavy. Spíše než nesmyslnými dietami na to jděte přiměřeným pohybem, díky kterému neztratíte cenné svaly. S věkem se totiž naše tělo potýká s úbytkem svalové hmoty. Její pokles má za následek snížení hodnoty bazálního energetického výdeje a představuje tak vstupní bránu pro obezitu a s ní související zdravotní problémy jako je například diabetes.

K získání svalů ještě není nutné trávit hodiny v posilovně. Svaly totiž pomáhá budovat téměř jakákoliv fyzická aktivita. U starších je vhodné zařazovat například pružnou a rychlou chůzi, která tolik nezatěžuje kardiovaskulární systém, klouby a také páteř. Alternativou je také chůze s trekingovými holemi, která do pohybu zapojuje nejen dolní končetiny, ale také svaly na pažích a zádech. Dalšími aktivitami, které se dají provozovat téměř v každém věku, je jízda na kole, plavání nebo různá cvičení s nízkou intenzitou.

Ačkoliv je stárnutí nevyhnutelný proces, který sebou přináší řadu fyziologických změn, nejsme jen bezmocnými loutkami, které jim musí nečinně přihlížet. Důležité je zaujmout zdravý přístup k vlastnímu tělu, díky kterému ani v pozdním věku nebudeme muset přestat s aktivitami, které máme rádi.