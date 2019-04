Ať už běháte pětikilometrové trasy, trénujete na maraton nebo zvedáte činky v posilovně, můžete si být jistí, že sportovní pauza vaše tělo poznamená. To, že vydřené výsledky budou rázem ty tam, je strašákem snad všech sportovců, kteří se snaží dosáhnout nějakého progresu. Dobrou zprávou však je, že ztráta vytrvalosti i síly nějaký čas přeci jen trvá. Jaký efekt bude mít pauza na výkon u běžců, popisuje trenér Petr Soukup.

„Pauza trvající jeden až tři dny s vaší kondicí pravděpodobně nic neudělá, jednotýdenní pauza ji pošle zhruba o dva týdny zpět a při dvou až čtyřtýdenním vynechání tréninku je zapotřebí kompletně předělat tréninkový plán a opět začít výkonnost budovat od základní vytrvalosti. Čím delší vzdálenost budete chtít absolvovat, tím více se tréninkový výpadek projeví,“ vysvětluje Petr Soukup princip na běhu.

Obdobné je to také se ztrátou síly. „Ztráta fyzické síly poté, co přestaneme cvičit, je velmi individuální záležitostí. Všeobecně však platí, že už dva týdny bez tréninku jsou znát. Pokud poctivě makáte v posilovně několik let, nemusíte se samozřejmě bát, že po dvou týdnech nicnedělání budou vaše výsledky pryč. Pokud však patříte mezi začátečníky, rozhodně nedoporučuji po dvoutýdenní pauze začínat tam, kde jste skončili,“ říká fitness trenér Michal Šťastný.

Někdy může vynechání tréninků pomoci

V některých případech může však pauza naší výkonosti paradoxně pomoci. Jsou to situace, kdy lidé velmi tvrdě trénují. Tělo, které není dostatečně odpočinuté, je daleko náchylnější k úrazům a také hůře regeneruje než odpočatý organismus. Únava může mít na svědomí také zhoršenou koordinaci, která může vygradovat například vyvrtnutým kotníkem.

Přetrénovanost se kromě sportovního výkonu, často projevuje i v běžném životě. Poruchy spánku, dlouhodobě špatná nálada, zhoršení chronických onemocnění nebo snížení imunity. To všechno může být výsledkem nadměrného přetěžování organismu sportovními aktivitami.

Pokud tak vaše tělo trápí přetrénování, sportovní pauza se na vašem výkonu může odrazit pozitivně. Tělo získá potřebný čas na regeneraci a odvděčí se vám znovu získanou energií a elánem, které záhy promění v lepší sportovní výsledky.

S návratem po pauze raději opatrně

Ačkoliv jste byli zvyklí bez větší pauzy trénovat klidně i několik let, věřte, že už dvoutýdenní výpadek vaše tělo poznamená. To platí obzvláště u těch, kteří jsou zvyklí trénovat skutečně pravidelně. Pokud jste sportovali jedenkrát do týdne, čtrnáctidenní pauza váše výkony a kondici poznamená jen minimálně.

Při prvním tréninku po sportovní přestávce se rozhodně nesnažte trhat své osobáky a raději si dejte lehčí zátěž. Pokud to hned napoprvé přepálíte, hrozí, že se odrovnáte na minimálně další dva týdny a se zlepšováním kondice či síly to zřejmě půjde velmi pomalu. Kromě bolesti svalů a dalších nepříjemných pocitů může mít nepřiměřená zátěž na svědomí i to, že se vytratí chuť s tréninky opět začít naplno. Buďte proto raději opatrní, ať s pravidelnou aktivitou nemusíte skončit dříve, než vůbec začnete.