Den se sexy sprinterkou: Atletky prsa nepotřebují, pálkovala čtenáře

"Vlažná voda a citron, tím začínám každý den, je to takový můj rituálek. Zkuste to také, je to super," nalákala čtenáře 19letá Bendová, která ve velkém holduje také józe.

"Chci se zlepšit i v jiných věcech, než je posilovna a běhání, proto cvičím," vysvětlila oblíbený koníček Bendová, která má na jógu i vlastní trenérku.

Kromě výborných výkonů na tartanu se Bendová proslavila i tím, že chvíli před závodem si dělá ukazováčky na hlavě rohy a občas vyplázne i jazýček. Při sprintu už jdou ale podobné čertoviny stranou.

"Nemyslím na nic! Když při závodě náhodou myslím, tak to vždycky dopadne špatně. Takže běhám pokud možno s čistou hlavou," se smíchem prozradila atletka, která je šťastně zadaná. Rok a půl tvoří pár s fotbalistou Danielem Köstlem.

"Chodím na Anglo-německou obchodní akademii, mám individuální studijní plán a jsem ve čtvrtém ročníku," fajfkla si Bendová řadu otázek, které zjišťovaly její studijní povinnosti.

A Bendová neváhala zodpovědět i peprnější dotazy. "Proč atletky nemají žádna prsa? Protože žádná nepotřebují, ty Lojzo," s humorem napsala zvídavému instagramovému čtenáři.

