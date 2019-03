Pauláthová odkryla lyžařské zákulisí: kdy je nuda a vegan knedle k obědu

Celé sportovní Česko už nedočkavě vyhlíží tento víkend. Proč? Po osmi letech se do Špindlerova Mlýna vrátí Světový pohár žen v alpském lyžování. Ve Svatém Petru změří síly světová sjezdařská špička a chybět nebude ani česká jednička Kateřina Pauláthová. Ta dostala do svých rukou na jeden den oficiální instagramový účet deníku Sport a vzala fanoušky do svého "kanclu" na svahu i za kulisy své přípravy. Byla to jízda!