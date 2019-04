Pražský půlmaraton je v kurzu! Na startu 11 500 běžců, dorazí i světové hvězdy

Obhájce Bernard Kimeli se postaví proti Stephenu Kipropovi, letošnímu lídrovi letošních tabulek. Oni dva a další čtyři borci už běželi půlmaraton pod hodinu. V ženském závodě bude na startu Fancy Chemutaiová, která vloni v Ras Al Šajmahu zůstala jedinou sekundu za světovým rekordem.

„Myslím si, že se nám do Prahy podařilo získat velice silné startovní pole, jedno z nejsilnějších v historii,“ pochvaluje si Jana Moberly, manažerka elitních atletů.

Je to věta, která zvoní. Kdysi jezdívali do Prahy bezejmenní Afričané s průměrnou výkonností. Teď ale start stojí za to hvězdám vytrvalostních běhů, nebo borcům, kteří bojují o zářivou budoucnost.

„Atlety vybírám jedenáctý rok a v roce 2008 jsem měla trošku problém sem dostat ty nejlepší závodníky. V historii jsme tu měli Gebrselassieho, ale většinou se nám podařila jedna hvězda a pole bylo podle toho, kdo nám co nabídnul,“ líčí Moberly. „Posledních pět let si můžu vybírat. Manažeři i závodníci o naše závody stojí, protože vidí, že se tady dají běhat rychlé časy, jsou spokojeni s organizací. Spíš se dostávám poslední roky do opačné pozice, přemýšlím, koho vybrat.“

Pražský maratonský rekord Eliuda Kiptanuie z roku 2010 je hluboko pod prestižní hranicí dvou hodin a šesti minut a Američan Galen Rupp se jí vloni těsně přiblížil. V půlmaratonu je Praha ještě výš, před dvěma lety ostatně Keňanka Joyciline Jepkosgeiová u Rudolfina překonala světový rekord. Ten se teoreticky může třást i letos. Do města už jezdí elitní Keňané, favoritku Chemutaiovou bude hnát šestá nejlepší žena historie Caroline Kipkiruiová, i když nově reprezentuje Kazachstán.

REKORDY ZÁVODU Závodník/Závodnice Stát Čas Atsedu Tsegay (2012) Etiopie 58:47 Joyciline Jepkosgeiová (2017) Keňa 1:04:52

„Oni vědí, že jsou to dobře organizované závody, kde můžou zaběhnout dobrý čas,“ líčí Jiří Homoláč, který se teprve ve čtvrtek vrátil ze soustředění v keňském Itenu. „Před dvěma lety jim trošku vadily vysoké daně na prize money. Musejí odvádět manažerům a moc jim toho nezbylo. To bylo jediné minus, závody tady mají rádi.“

Pořadatelé se snaží fanouškům ukazovat i jiné hvězdy než Afričany. Vloni se jim osvědčil Rupp, letos na půlmaraton pozvali Američanku Amy Craggovou, bronzovou medailistku z maratonu z posledního MS v Londýně.

„Slyšela jsem, že je to krásný závod v krásném městě a na rychlé trati,“ usmívá se Craggová. „Věřím, že mi to pomůže v maratonské budoucnosti. Když poběžím rychlý závod v půlmaratonu, můžu pak rychlost přetransformovat do maratonu.“

Pražský půlmaraton je specifický masou běžců, která se vydá na trať. Zatímco pro maraton je limit 10 000 účastníků, dnes bude na startu ještě o 1500 závodníků víc. Kapacita byla vyprodána už několik měsíců před startem.

SVĚTOVÉ REKORDY Závodník/Závodnice Stát Čas Abraham Kiptum (2018) Keňa 58:18 Joyciline Jepkosgeiová (2018) Keňa 1:04:51

„Praha je svá tím, že se Carlovi Capalbovi (zakladateli závodu) povedlo spojit masu lidí s top špičkou,“ vysvětluje Moberly. „Každý si tam najde svoje, vrcholný sportovní výkon i emoci. Když někdo dobíhá maraton za hodinu čtyřicet, je to obrovský výkon a je na stejném startu jako ti nejlepší běžci. A vede to tou Prahou… Když se podaří takovéhle počasí, věřím, že si to běžci neskutečně užijí.“

V čele ale půjde o velké výkony. Vždyť rekord závodu Joyciline Jepkosgeiové je jen sekundu od současného světového rekordu a jedná se i o osobní maximum favoritky Chemutaiové. Mužský pražský rekord Etiopana Atsedu Tsegaye 58:47 minuty trvá už sedm let.

„Naše rekordy už se těžko překonávají, náš mužský rekord je vousatý. Pokud by se to podařilo posunout, bylo by to super,“ těší se Moberly.

FAVORITÉ - MUŽI Závodník Stát Čas Stephen Kiprop Keňa 58:42 Bernard Kimeli Keňa 59:47 Felix Kibtok Keňa 59:21