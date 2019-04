Sagan na skok v Praze: Žlutý trikot na Tour? Pro mě moc silná káva

Usadil se za stůl na tiskové konferenci, kde před ním nedočkavě žhavili počítače, diktafony a kamery novináři, kteří kvůli „své“ hvězdě ve velkém počtu přijeli ze Slovenska. „Jak se máte?“ zeptala se ho moderátorka. „Dobře,“ odpověděl stručně Peter Sagan. Pak už se ale rozvyprávěl víc.

O tomto jaru, které se nevydařilo tak, jak by si mnozí představovali. O plánech pro následujících několik týdnů. O Tour de France, kde je pro něj motivací získat další zelený dres a vytvořit tak nový rekord. A také o pamětní zlaté medaili, která byla vytvořena na počest jeho tří titulů mistra světa.

Tohoto unikátního sběratelského artefaktu bylo vyraženo pouze sto kusů a prodává ho společnost TrustWorthy Investment CZ. Na jedné straně najdete portrét mistra světa z Richmondu, Dauhá a Bergenu, na druhé pak vítězné gesto při dojezdu do cíle. „Já sám jsem vybral a poslal fotky,“ prozradil Sagan. Medaile je vyrobena ze zlata, váží 184,9 gramu a vyjde na 462 419 korun.

„Nad tím, že bych mohl mít nějakou takovouto medaili, jsem ani nepřemýšlel. Ale potom, jak se mi to dostalo nějak do uší, jsem si říkal, že zlato je všeobecně cenný kov, neztrácí na hodnotě a začal jsem se i trochu víc zajímat o sběratelské kousky, mince a podobně. A řekl jsem si, že by bylo pěkné mít takovou kolekci,“ prozradil Sagan Sportu. „Není to pro každého, ale ten, kdo se o to zajímá, má to jako hobby, ví, o čem mluvím. Pro lidi, kteří to sbírají, to má hodnotu. A hlavně je to vytvořené na počest tří mistrovství světa, které jsem vyhrál, takže to má za sebou i nějaký příběh. A je jich jen sto, takže už jich víc nebude,“ dodal rodák ze Žiliny.

Na svém kontě má Sagan tři tituly mistra světa, rád k nim ale přidá i další. Třeba letos na MS v Yorkshiru? „Na trať jsem slyšel zatím pozitivní ohlasy, takže záleží, v jaké formě tam pojedu. Uvidíme podle průběhu sezony. Pokusím se o čtvrtý titul, chci být v co nejlepší formě, abych mohl bojovat o další duhový dres na konci sezony. Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá,“ upozornil šampion z let 2015-17.

Na trať se však nechystá podívat osobně, trochu i z pověrčivosti. „Nikdy předtím, když jsem vyhrál, jsem se nejel podívat na trať. Takže u toho asi zůstanu. Sezona je dost dlouhá, nemáme moc času skoro na nic, takže na to, abych cestoval do Yorkshiru, není čas. Nechám si to jako překvapení na MS,“ pousmál se Sagan.

Drží palce hokejistům

Do světového šampionátu na konci září je ale stále dost času a hlavně na cestě k němu je ještě jedna zastávka, pro Tourminátora, jak se mu přezdívá, hodně důležitá. Tour de France. Po jaře, které nebylo tak vydařené jako to minulé a během nějž se často spekulovalo o Saganově letošní formě, je teď na řadě další trénink.

„Možná někteří čekali víc. Očekávání však můžou být větší, ale závody byly trošku… řekl bych, že se nezávodilo v úplně nejlepší formě, jakou jsem kdy měl. Někdy je ale od prvního do desátého místa opravdu malý rozdíl. Sezona ještě není u konce, těším se na další část, kde by to mohlo být lepší a doufám, že to lepší bude,“ zhodnotil jaro sám první muž Bory.

Připomněl také své zdravotní potíže, které ho postihly na soustředění v Sieře Nevadě. „Měl jsem tam nějaký břišní virus, byl jsem oslabený a rovnou jsem šel na závody, což mi samozřejmě neprospělo. Ale cyklistika na nikoho nečeká, bez Tirrena (etapový závod Tirreno-Adriatico) bych nezajezdil o moc líp. Tím, že bych si oddechnul, bych ztratil nějaký řetězec přípravy. Ale nemůžu si stěžovat, na San Remu (klasika Milán-San Remo, následující po Tirrenu) jsem byl čtvrtý. Kolem Flander pak byl specifický závod i tento rok, zaskočilo i mě, jak se to vyvinulo. A na Roubaix jsem byl opět vepředu,“ připomněl ještě Sagan vývoj jarních klasik.

V uplynulých dnech, kdy se rozhodl nenastoupit do posledního jarního Monumentu Lutych-Bastogne-Lutych, navštívil rodinu na Slovensku, strávil část dne a noc v Praze a v úterý už odlétá do Monaka. „Z Prahy toho moc nestihnu, ráno odlétám do Monaka,“ odpověděl na dotaz, jestli si udělá prohlídku českého hlavního města.

A pak už následuje příprava v Americe, kde ho čeká tradičně závod Kolem Kalifornie. Stejně jako na Tour de France, i tady získal už mnohokrát zelený dres pro vítěz bodovací soutěže. „Pokusím se tam o osmý dres, ale uvidím, jak pojedou nohy. Nejedu tam s nějakými velkými ambicemi, pokusím se vyhrát etapu,“ prozradil své plány.

A pak už další příprava směrem k vrcholu sezony Tour de France. Je však pro něj, který už toho na „Staré dámě“ tolik dokázal, stále motivací získat další zelený trikot? „Mám jich sice dost, ale motivace je pořád velká. Loni jsem vyrovnal rekord Erika Zabela, letos bych ho chtěl překonat,“ prohlásil. Zároveň dodal, že jeho cílem není zisk žlutého dresu, tedy celkový triumf na Tour. „Myslím, že v mém postavení je to silná káva. Moje charakteristiky jsou úplně jiné než vrchařů, takže zůstanu u toho vyhrávat etapy a zelený dres nebo v budoucnu zkusit Giro,“ připomněl také to, že italské Grand Tour se ještě nikdy nezúčastnil, ale v plánu to jednou má.

Naši sousedé na Slovensku díky své hvězdě žijí cyklistikou, v současné době se ale připravují hlavně na hokejový světový šampionát. Lední hokej sleduje i Sagan. „Mám k němu velmi dobrý vztah, znám i pár slovenských hokejistů, byli jsme s některými i na kole. Musím říct, že víc se mi líbí hokej než fotbal. Byl jsem se podívat v Montrealu a Quebecku, když jsem tam byl na závodech. Baví mě to, ale nesleduju to úplně moc v televizi, pořád mám nějaké své závody. Ale držím jim palce!“