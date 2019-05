Vakoč zvládl náročný program, teď trénuje v USA: Giro by bylo přes hranu

Jet některou z Grand Tours je snem a cílem všech cyklistů. Petr Vakoč ale musel účast na Giru, které startuje přesně za týden, odmítnout. Po roční pauze vynucené těžkou nehodou v Jihoafrické republice loni v lednu se letos český sportovec vrátil do sedla a hlavně do závodů. Obnovenou premiéru si odbyl v Jižní Americe, kde objel etapové závody v Argentině a Kolumbii. A už tam byl hodně vidět, pracoval pro tým a hlavně jeho hvězdu Juliana Alaphilippa.

Po návratu do Evropy následovala klasika Strade Bianche, kde si trochu hrábnul na dno. A v uplynulých týdnech pak jeho náročný program vyvrcholil dvěma etapovými závody ve Španělsku a čtyřmi klasikami během dvou týdnů.

„Teď to bylo hodně náročné, měl jsem z toho i trochu strach. Říkal jsem si, že ta kombinace Katalánska a Baskicka, dvou těžkých etapáků, a pak ardenských klasik bude obtížná, že možná budu na Ardeny moc unavený. Ve finále to ale vyšlo super. Ale teď cítím, že bych si potřeboval odpočinout,“ přiznal Vakoč po návratu do Čech.

A to nemusel být našlapanému závodnímu programu konec. Ve hře byla i účast šestadvacetiletého Čecha na Giru d´Italia (11. května-2. června). „Minulý týden přišlo vedení týmu s tím, že potřebují náhradu za Ilja Keisseho, který se zranil na Paříž-Roubaix. Měl jsem šanci tam jet, ale bavil jsem se i s trenérem, že po tom náročném programu by to nebylo dobré a že už by to bylo přes hranu. Už cítím, že teď potřebuju lehce na chvíli vysadit a odpočinout si,“ vysvětlil cyklista, který už absolvoval italskou Grand Tour v roce 2015.

Už dřív prozradil, že by letos mohl jet Vueltu a España, tedy třetí z třítýdenních etapových závodů v pořadí, která se jede na přelomu srpna a září. S dřívějším velkým etapákem tak nepočítal, ale připravený by na něj prý byl. „Myslím, že bych to zvládnul. Teď hlavně těch posledních14 dní jsem se cítil super. Předtím na těch etapácích to bylo tak, že byly horší a lepší dny, ale teď to bylo dobré. Takže asi by to šlo. Ale nebylo by to vhodné. Spíš bych to tam protrpěl, což je zbytečný. Týmu jsem tak řekl, že za mě spíš ne,“ dodal Vakoč.

Nyní se připravuje v horách v Coloradu. „Mám teď dlouhou pauzu, takže je vhodné udělat trénink někde v nadmořské výšce. Moje tělo na to dobře odpovídá. Samozřejmě jsou možnosti i tady v Evropě, ale mám výborného kamaráda, který tam bydlí, byl jsem u něj loni na podzim a hrozně se mi tam líbilo. Navíc brácha teď bydlí v Seattlu, takže může na týden přijet za mnou, jinak bych ho viděl asi zas až na Vánoce. A mělo by tam být ideální počasí na trénink,“ vysvětlil důvody svého amerického soustředění.

Po návratu do Evropy čekají Vakoče další závody, nejprve to bude v Norsku. „Pojedu Hammer Stavanger (24.-26. 5.), na to se těším, to si vyzkouším poprvé tenhle týmový formát závodu. A pak Tour of Norway (29. 5.-2. 6.). Koukal jsem na ty etapy, těším se na samotný závod i do Norska, protože se mi tam hrozně líbí, byl jsem se tam podívat v Bergenu při MS.“

Vakočovu týmu se v úvodu sezony dařilo, navázal na loňské prvenství v počtu vítězství. Hlavní hvězdou je Julian Alaphilippe, který má na svém kontě devět výher. Jak se ale ostatním nastupuje do závodů, když ví, že jedničkou týmu je právě tento Francouz? „Člověk musí předvést co nejlepší výkon. Tím, že se toho ode mě teď moc neočekává, tak i když jsem si některé dny říkal, že to nebylo nic moc, tak to ve výsledku bylo dobré,“ řekl za sebe český cyklista.

Vakočovy poslední výsledky

Lutych-Bastohne-Lutych: 94. místo

Valonský šíp: 87.

Amstel Gold Race: nedokončil

Brabanstký šíp: 27.

Kolem Katalánska: 95. (v celkovém pořadí)