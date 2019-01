Důvody, proč Berdych válí: sladký život outsidera i zásah kouzelníka | iSport.cz

Z pračky vylezl čistý

V šestnácti začal hrát profesionálně, v sedmnácti se propracoval poprvé do stovky a porazil na olympiádě Federera. Od té doby nesundal nohu z plynu. Tenisový vytrvalec se železným zdravím se urputně snažil o grandslamový titul v nejtěžší tenisové éře. Až se přihlásila bolest zad, opotřebování z nekonečných hodin, co máchal raketou. Na chvíli měl v hlavě, že by skončil s tenisem, který nemohl hrát podle svých představ a standardů. Bál se dlouhé pauzy. Ukazuje se, že se mu možná nic lepšího nemohlo stát. Jako kdyby ho někdo probudil z Matrixu. Vyjel ze zajetých kolejí, občerstvil tělo i duši. S kamarády podnikl výlet rychlými sportovními auty po Evropě, nadchl se do cyklistiky, chodil nakupovat rajčata či pečivo. „Pauza mi změnila celkový pohled na tenisový kolotoč. Jako by se mi konečně podařilo vylézt z pračky, jejíž buben se pořád točí. Sotva vystrčíte ručičku, hned vám ji dveře přibouchnou. Najednou jsem se na ni koukal zvenku,“ citoval Berdycha deník MF Dnes.