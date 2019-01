Berdych po postupu do osmifinále: Nadal? Vždycky výjimečný den | iSport.cz

Turnajová osmnáctka zatím nadělala Berdychovi v Melbourne nejvíce problémů. „Byl to další těžký soupeř. Byl velmi odlišný od těch dvou předchozích. Musel jsem si na to zvyknout a bylo to mnohem obtížnější než ty dva zápasy před tím. Vypořádal jsem se s tím dobře a byl to dobrý zápas,“ řekl třiatřicetiletý český tenista na tiskové konferenci zveřejněné na webu turnaje.

Připustil, že v prvním setu byl možná až příliš pasivní, proto ho prohrál. „Nechal jsem mu moc prostoru na kurtu a on mohl škodit mnohem víc, než bych si přál. Byl jsem schopen to od začátku druhého setu změnit, vytvořit si šance a pak to vyhrát ve čtyřech setech,“ popsal průběh duelu, který mu vynesl postup do osmifinále.

V něm ho může čekat světová dvojka Rafael Nadal. „Nejsem dobrý ve statistice, kolikrát jsme spolu v kariéře hráli. Už je to celkem vysoké číslo. Hrát s Rafou nebo s kterýmkoliv z těch velkých hráčů je vždycky výjimečný tenisový den. Proto jsem tady, abych hrál s těmito hráči. Zkušenosti z takových zápasů jsou neocenitelné,“ řekl.

S Nadalem se Berdych utkal třiadvacetkrát, čtyřikrát ho dokázal porazit. Naposledy před čtyřmi lety právě na Australian Open.