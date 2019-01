Expert o Kvitové: Měl jsem obavy, fyzicky byla na dně. Finále? Extrémní | iSport.cz

Líbily se vám výkony českých tenistek v semifinále?

„Je to určitě velký úspěch, jen škoda, že si holky nezahrají ve finále spolu. Karolína měla trošku těžší los. Čtvrtfinále proti Sereně Williamsové ji muselo hodně psychicky i fyzicky vyždímat, v semifinále na to malinko dojela. Bojovnost tam byla velká, ale v koncovce jí scházela energie. Ósakaová byla čerstvější, při důležitých stavech zahrála lépe.“

A co Petra Kvitová?

„Ta zatím na turnaji neztratila set. V semifinále jí pomohlo, že se v průběhu prvního setu zatáhla střecha, ona ta největší vedra na slunci moc nevyhledává. Využila toho, teď má den na odpočinek. Pro obě to bude zápas kariéry, protože hrají o grandslam a první místo na světě. Takový zápas ani jedna ještě nehrála.“

Má šanci proti rozjeté Ósakaové?

„Kdybych Ósakaovou neviděl hrát finále US Open (výhra nad Serenou Williamsovou) a teď proti Plíškové, řekl bych, že Petra má velkou šanci. Ósakaová ale ukazuje, že na to, jak je mladá, v zápasech neskutečně zvládá těžké momenty. Co předvedla ve finále na US Open proti Sereně, to by v jejím věku (21let) zvládl málokdo. Také proti Karolíně proměnila mečbol esem. Je hodně silná v hlavě, těžké momenty zvládla zkušeně. Už teď je to hvězda, pokud nebude světovou jedničkou hned, určitě se jí to časem povede. Samozřejmě to hodně přeju Petře, doufám, že to zvládne, ale bude to mít obrovsky těžké.

V čem spočívají hlavní zbraně japonské soupeřky?

„Ósakaová se dobře pohybuje, dá se říct, že má úplně všechno. Petra bude muset předvést výkon na hranici možností. Je dobré, že se hraje večer australského času, ne přes největší vedro. Bude to hodně vyrovnané. Petra vyhrála dvakrát Wimbledon, první na světě ještě nebyla, jak jsem říkal, bude to zápas, na který čekala celý život. Vyhrát grandslam a stát se tím světovou jedničkou, to je úplně nejvíc, co může být.“

Pomůžou Kvitové zkušenosti a pozitivní bilance, kterou si drží ve velkých finálových zápasech?

„Tím ukazuje, že je velká hráčka. Největší zápasy si užívá, dokáže je zvládnout. Zkušenosti jsou na straně Petry, ale ani Ósakaová se z velkých zápasů ‚nepodělá‘. Petra toho má za sebou víc, dvakrát vyhrála Wimbledon, k tomu bitvy ve Fed Cupu. Bude to zajímavé, půjde o střet nastupujícího mládí proti extrémně zkušené Petře. Záleží i na začátku zápasu, jestli někdo urve dva, tři gamy, může to hrát velkou roli. Petra zatím v Melbourne neodehrála žádný extrémní zápas, takže by měla být fit. Bude to o každém míčku, jak kdo využije šance a zahraje v těžkých momentech. Je to fakt padesát na padesát.“

Překvapilo vás, jak Petra vtrhla do nové sezony?

„Ukazuje se, že měla dobrou přípravu. Nevyšel jí turnaj v Brisbane, proto zařadila naopak povedený turnaj v Sydney. Tam jsem měl při finále malinko strach - zápas vybojovala, ale fyzicky byla úplně na dně. Obával jsem se, aby se to na ní nepodepsalo v Melbourne během prvního, druhého kola. Únava ani zranění ale zatím nepřišly, zápasy zvládala zhruba za hodinku. Je vidět, že zhubla, to jí asi prospívá. Je na vrcholu sil, hraje výborně, ale v sobotu ji čeká extrémně těžký zápas.“

Zmínil jste její váhu. Pomáhá jí hodně, že zhubla?

„To je těžké říct, nejlépe to musí vědět ona a její tým, kondiční i tenisový trenér a ona sama. Pokud se pro to rozhodli, asi je to správná cesta. Co jsem četl rozhovor s Tomášem Berdychem, on také říkal, že zhubl, má nového kondičního trenéra a cítí se lépe. Když má člověk nějaké kilo navíc, sice má víc energie, ale zase tahá na zádech batoh třeba se dvěma, třemi kily. Není sranda vydržet takové těžké zápasy. Když se pro to rozhodli, ví, proč to udělali a evidentně je to správně. Názory se mohou lišit, ale nechal bych to na lidech okolo ní.“

Tipnete si, jak finále dopadne?

„Opravdu těžké… Petru s Ósakaovou jsem ve finále tipoval. Karolíně jsem samozřejmě postup přál, ale říkal jsem si, že toho bude mít po zápase se Serenou opravdu plné zuby. Myslím, že to bude velký boj a Petra vyhraje ve třech setech.“