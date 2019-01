Kvitová na skok v Praze: Po porážce ve finále jsem nebyla nejveselejší | iSport.cz

Česká tenistka jen přebalí tašky a pokračuje v náročném programu, letí na turnaj v Petrohradu, kde obhajuje loňský titul. „Pojedu tam s kamarádkou, těším se,“ prohlásila úspěšná česká jednička.

Kvitová přiletěla z Austrálie unavená, ale odhodlaná pokračovat v dalším programu s raketou v ruce. Prakticky hned po přistání v Praze už směřuje na další letadlo směr Petrohrad, kde loni slavila titul.

Jak dlouho se zdržíte v Praze?

„Bude to jen malinká chvilka, letím brzy do Petrohradu.“

Uvědomila jste si při dlouhé cestě z Austrálie v letadle, jak velký úspěch se vám povedl?

„Musím říct, že po porážce ve finále to nebylo nejlepší. Mentální stav je už teď

lepší, trošku to přebolelo. Pozitivní dojmy převazují nad negativními. Jsem trošku unavená, ale ty dvě trofeje (titul v Sydney, finále v Melbourne) mluví za vše. Mám na čem stavět, beru to hodně pozitivně. Kdyby někdo řekl před odletem do Austrálie, brala bych takové výsledky všemi deseti.“

Jste hodně vyčerpaná?

„Mám za sebou dva turnaje v uplynulých třech týdnech, hrála jsem hodně zápasů. Finále bylo nejtěžší, po něm jsem byla trošku unavenější. V Austrálii to byla docela hoňka, takže jsem teď spíš unavená z cestování.“

Vnímala jste, že vám fandil celý svět?

„Nechodila jsem na internet, články jsem nečetla, jen něco na sociálních sítích. Něco se ke mně doneslo od holek v šatně, takže o tom trošku vím.“

Co to s vámi dělalo?

„Se mnou to nedělalo nic, během turnaje jsem se soustředila hlavně na tenis. Nevím, jestli jsem byla taková oblíbenkyně pro australské fanoušky, když jsem ve čtvrtfinále porazila domácí Barthyovou. Ale jsem ráda, že mě holky braly docela pozitivně.“

Rozmýšlela jste se, jestli poletíte hned obhajovat titul do Petrohradu?

„Na turnaj jsem se těšila ještě před tím, než začalo Melbourne, nechtěla jsem o něj přijít. Určitě tam poletím, budu hrát a uvidíme, jak to půjde. Petrohrad snad bude hodně na pohodu. Letím tam s kamarádkou, bude to fajn a užiju si to i trošku jinak. Je to nádherný turnaj, těším se. Doufám, že taková pohoda bude i nadále, snad nepřijdou další věci, abychom se stresovali.“

Máte radost z toho, že jste zlomila sérii neúspěšných grandslamů z minulého roku?

„Je to trošku náplast za loňský rok, který na grandslamech nebyl úplně nejlepší. Loňská sezona byla výborná, ale na grandslamech to nebylo úplně to, co bych chtěla.“

Těšila jste se na české finále, kdyby přes Ósakaovou postoupila Karolína Plíšková?

„Je těžké na to odpovídat, protože to jsou jen kdyby. Pokud ano, těšila bych se jako na každé jiné finále, nebrala bych v potaz, kdo stojí na druhé straně a chtěla bych vyhrát, Je jedno, jestli tam byla Ósakaová, nebo Karolína.“

Dala se rozjetá Japonka ve finále porazit?

„K poražení určitě byla, je to přeci jen člověk z masa a kostí. Finále bylo o pár minišancích, které jsem měla v prvním setu. Ona to zvládla trošku lépe, o pár míčů byla lepší.“

Stane se dominantní hráčkou světového tenisu?

„Teď jsem s ní hrála úplně poprvé. Nevím, jestli zvládá jiné zápasy stejně, jako ten náš. Vyhrát dva grandslamy po sobě je úžasný výsledek. Zvlášť v dnešní době, kdy je ženský tenis hodně vyrovnaný. Je to mladá holka, záleží, jak se s tím vyrovná na dalších turnajích. Hraje agresivní, výborný tenis. Jestli bude hrát takhle dál, bude to velmi těžká soupeřka.“

Období po zranění nazýváte druhou kariérou. V čem jste se nejvíc změnila?

„Jinak se cítím, jsem také starší. Odlišil se u mě pohled na některé věci, než jsem na ně koukala předtím. Asi jsem už na to několikrát odpovídala. Každopádně jsem ráda, že tenis můžu hrát po tom všem, co se stalo. Kluci (trenéři Vaněk s Vydrou) byli celou dobu se mnou a podporovali mě. Asi se to stalo z nějakého důvodu a jsem ráda, že to tak dopadlo.“

Neotravují už vás otázky spojené s vaším zraněním? (napadení lupičem v prostějovském bytě, blížící se soud)

„Upřímně mě to trošku štve. Ale asi s tím nic neudělám. Jednou to určitě skončí, až já skončím s tenisem, pak bude klid. Tenhle talíř (pro finalistku Australian Open) je snad vyvrcholením všeho, co se u mě za poslední dva roky odehrálo. Je to odměna za to, jakou práci jsme ušli a jak to probíhalo. Možná i tohle můžu brát jako takový cílový praporek.“

