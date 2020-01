Australian Open | Příběhy Australian Open: Lov gigantů, konec hvězdy i domácí naděje | iSport.cz

Roger Federer má svůj Wimbledon, Rafael Nadal Roland Garros. A na modravém betonu v Melbourne Parku je vládcem Novak Djokovič. „Od chvíle, co jsem tam vyhrál v roce 2008 první grandslam, moje love story s Austrálií nekončí,“ vyznává se dvaatřicetiletý borec, sedminásobný australský šampion, jenž rozjel novou sezonu velkolepě. Srbsko dotáhl k triumfu v premiérovém ročníku ATP Cupu, vyhrál všech šest svých singlů i obě čtyřhry. Konkurentům poslal jasný vzkaz, když přemohl na betonu podeváté za sebou Rafaela Nadala i novou ruskou hvězdu Daniila Medveděva. Cokoliv jiného než osmý Djokovičův titul z Melbourne by bylo překvapením.

Tak kdy už? Kdy už konečně povstane mladý šampion a rozbije na grandslamu trojblok Novak - Roger – Rafa? Tahle otázka visí v mužském tenise již hodně dlouho. Poslední tři sezony nepustili Djokovič, Federer a Nadal nikoho ke grandslamovému titulu, ale je čím dál zřejmější, že aspiranti začínají utahovat šrouby. Dominic Thiem trápil Nadala v loňském finále Roland Garros, Daniil Medveděv dostal Španěla ve finále US Open do pátého setu a nechybělo mnoho, aby triumfoval. Útok nové generace nakonec dokonal Stefanos Tsitsipas, šampion Masters v Londýně. „Tihle tři předvádějí skvělý tenis, dokazují na největších turnajích, jak dospěli a že nás mohou porážet,“ prohlásil pokorně Djokovič.

Margareto, já tě dám

Mnozí se domnívají, že pokud by Serena Williamsová zvládla loňské finále US Open, už by ji u tenisu nic nedrželo a skončila by. Jenže legendární Američanka prohrála na grandslamu po návratu z mateřské všechna čtyři finále. A tak i v osmatřiceti letech rozjíždí další profesionální sezonu, ačkoliv kdysi tvrdila, že pokud by tak dlouho hrála tenis, mají ji ostatní z kurtu odvléct. Američanku ale dál pohání závratná meta – konečně získat ten prokletý čtyřiadvacátý titul a vyrovnat absolutní rekord Margaret Courtové. Pro svou melbournskou misi se naladila v novozélandském Aucklandu, kde se schovala před těžkou konkurencí a konečně v roli mámy získala první titul. Na grandslamu ale už nebude kam uhýbat.