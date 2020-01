Australian Open | Austrálie si zamilovala Coco! Patnáctiletá kometa sestřelila legendu | iSport.cz

Ty dva zápasy od sebe dělí půl roku, za tu dobu však ušla Coco Gauffová dlouhou cestu. Do Wimbledonu se probila z kvalifikace jako 313. tenistka žebříčku, v Austrálii ji již přijali poprvé přímo do hlavní soutěže. Teprve v březnu jí bude šestnáct let, už ale vystřelila na 67. příčku pořadí WTA Tour. Třeba právě díky marši do osmifinále Wimbledonu, třetího kola US Open či podzimnímu titulu z rakouského Lince.

Pomalu se otřískává na největší tenisové scéně a ukazuje kuráž. Zápas s Venus zvládla, ač si první sadu sama zkomplikovala, nevyužila dva setboly a zachraňovala ho v tiebreaku.

„Ukazuje, jak extrémně dospělá na svůj věk je. Tvrdě dře, hodně se zlepšuje. Pouze nebe jí je limitem,“ prohlásila Williamsová, jejíž rodinný příběh je pro Gauffovou inspirací.

Když bylo zřejmé, že v Cori dřímá sportovní talent, tak se táta Corey, bývalý výtečný univerzitní basketbalista, rozhodl z dcery vytrénovat tenisovou hvězdu. Ta má atletické vlohy i po mámě Candi, někdejší úspěšné překážkářce a sedmibojařce z univerzity Florida State.

Ve třinácti postoupila do finále juniorky na US Open, jako čtrnáctiletá vyhrála Roland Garros. Manažersky ji zastupuje Team8, agentura, kterou spoluzaložil Roger Federer. Od desíti let jezdila trénovat na jih Francie do akademie Patricka Mouratoglua, trenéra Sereny Williamsové.

Právě tam nyní v zimě podstoupila přípravu hned vedle Sereny. Obě si například zaboxovaly proti někdejšímu šampionovi Miku Tysonovi, potkávaly se u kurtů. Co nejblíže se hodlá Gauffová dostat Sereně jednou také v historických tabulkách.

„Mojí misí je vyhrát co nejvíc grandslamových titulů a stát se největší z největších,“ vyhlašuje patnáctileté děvče, jež se v dalším kole Australian Open utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou, a pokud ho zvládne, čekal by ji střet s obhájkyní Naomi Ósakaovou.

Ve Wimbledonu se rychle stala miláčkem davů, její zápasy byly nasazovány i na centrální dvorec a ona všechny kolem učila, že ač má v dokladech křestní jméno Cori, mnohem milejší je jí přezdívka Coco. Cori se totiž vyslovuje stejně jako jméno jejího táty a kouče Coreyho. „On pak říká, že všichni křičí jeho jméno a ne moje,“ vysvětlovala Gauffová.

V Melbourne začala svou kampaň na druhém největším dvorci areálu, stejně jako na kurtu, i na tribunách měla převahu. „Díky, lidi, pořád jste křičeli moje jméno. Myslela jsem, že tohle se může stát jenom na US Open,“ překvapil patnáctiletou tenistku věhlas, který už si globálně získala. A po další signifikantní výhře ještě vzroste.