Australian Open | Bitva Australian Open! Nadal zdolal domácího Kyrgiose a je ve čtvrtfinále | iSport.cz

„Byl to náročný zápas. V prvním setu to vypadalo, že to mám pod kontrolou, ale to je vždy jen zdání. Když hraje Nick s takovým zaujetím jako dnes, tak je velkým přínosem pro náš sport, protože je jedním z největších talentů,“ řekl Nadal.

Kyrgios předvedl vše ze svého tenisu i chování, ale Nadala z míry nevyvedl. Měnil rytmus hry, při náběhu Španěla k síti napálil míč tak tvrdě, že se soupeř volejem jen bránil. Skákal „rybičky“, lehal si na záda, gestikuloval i rozmlátil raketu.

Levou rukou hrající Nadal vydržel soustředěný, tu a tam lehce chyboval, ale hrál trpělivě. V třetím setu mu věnoval Kyrgios v tie-breaku první setbol dvojchybou, ale Nadal udělal dvojchybu také, jelikož svůj druhý servis odložil kvůli plačícímu dítěti v hledišti. Druhý setbol už proměnil a na začátku čtvrté sady získal rychle brejk.

Zdálo se, že míří za postupem, ale za stavu 5:4 duel k radosti publika ještě neuzavřel. Udělal další dvojchybu a agresivní Kyrgios srovnal. „Vybral jsem si slabší chvilku, ale znovu jsem se srovnal a koncovku zvládl,“ řekl Nadal. Zápas ukončil v dalším tie-breaku a výhru slavil po třech hodinách a 38 minutách.

Nadal porazil šestadvacátého hráče světa Kyrgiose popáté z osmi vzájemných duelů. Skóre utkání v Melbourne bylo kuriózně totožné jako loni ve Wimbledonu.

V duelu o semifinále se třiatřicetiletý Nadal, vítěz úvodního grandslamu sezony z roku 2009, utká s pátým nasazeným Dominicem Thiemem z Rakouska.

Halepová prošla přes Mertensovou do čtvrtfinále

Čtvrtá nasazená Simona Halepová postoupila do čtvrtfinále grandslamového Australian Open. Belgickou tenistku Elise Mertensovou dnes v Melbourne porazila dvakrát 6:4. V mužské dvouhře se poprvé na úvodním grandslamu sezony dostal do čtvrtfinále Rakušan Dominic Thiem, který po setech 6:2 a dvakrát 6:4 vyřadil Francouze Gaela Monfilse. Ve čtvrtfinále čtyřhry jsou Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Předloňská finalistka Australian Open Halepová se v osmifinále prezentovala výbornou obranou, Mertensová kvůli nutnosti opakovaně útočit napáchala 38 nevynucených chyb. Rumunskou favoritku ale ve druhé sadě potrápila vyrovnáním ze stavu 0:3 se dvěma brejky na 4:4. Pak ale Halepová znovu uspěla na returnu a čistou hrou utkání dopodávala. Ve čtvrtfinále se utká s Estonkou Anett Kontaveitovou, která po setech 6:7 a dvakrát 7:5 vyřadila Polku Igu Šwiatekovou.

Další čtvrtfinalistkou se dnes stala někdejší světová jednička Garbiňe Muguruzaová. Dvojnásobná grandslamová šampionka není v Melbourne mezi nasazenými, ale pod vedením staronové trenérky Conchity Martínezové se jí daří a v osmifinále vyřadila devátou nasazenou Kiki Bertensovou. Nizozemskou tenistku porazila dvakrát 6:3.

V ženské dvouhře dnes žádná česká tenistka na Australian Open nehraje. Ve třetím kole čtyřhry se představily Krejčíková se Siniakovou, které udolaly po setech 7:5, 3:6 a 7:5 americký pár Bethanie Matteková-Sandsová, Sofia Keninová. Postoupily tak do čtvrtfinále, kde se utkají s kanadsko-lotyšskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Jelena Ostapenková.

Výsledky:

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Thiem (5-Rak.) - Monfils (10-Fr.) 6:2, 6:4, 6:4,

Wawrinka (15-Švýc.) - Medveděv (4-Rus.) 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2,

A. Zverev (7-Něm.) - Rubljov (17-Rus.) 6:4, 6:4, 6:4,

Nadal (1-Šp.) - Kyrgios (23-Austr.) 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Halepová (4-Rum.) - Mertensová (16-Belg.) 6:4, 6:4,

Muguruzaová (Šp.) - Bertensová (9-Niz.) 6:3, 6:3,

Kontaveitová (28-Est.) - Šwiateková (Pol.) 6:7 (4:7), 7:5, 7:5,

Pavljučenkovová (30-Rus.) - Kerberová (17-Něm.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo:

Krejčíková, Siniaková (4-ČR) - Keninová, Matteková-Sandsová (16-USA) 7:5, 3:6, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Svrčina (10-ČR) - Gigante (It.) 3:6, 6:1, 6:2,

Krumich (ČR) - Micui (3-Jap.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krumich, Chak Wong (ČR/Hongkong) - Sach, Sekulic (Austr.) 7:6 (10:8), 4:6, 10:8,

Svrčina, Von Der Schulenburg (2-ČR/Švýc.) - Bulte, Dong (Austr.) 6:3, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Vidmanová (ČR) - Bondarenková (6-Rus.) 6:3, 5:7, 7:6 (10:8), Paj Čuo-süan (13-Čína) - Nosková (ČR) 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová, Bartoneová (1-ČR/Lot.) - Andrejevová, Banksová (Rus./Brit.) 6:4, 3:6, 10:6,

Lavičková, Vidmanová (ČR) - Bainsová, Repacová (Austr.) 6:3, 7:6 (7:5).