Češky v tvrdé karanténě. Strýcová: Australian Open nebude fér

Největším hvězdám českého tenisu Karolíně Plíškové s Petrou Kvitovou se nepříjemnosti po příletu do Austrálie vyhnuly, jejich krajanky už ale takovou kliku neměly. Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková i Barbora Krejčíková jsou uvězněny v tvrdé karanténě v Melbourne. To znamená, že na rozdíl od ostatních nemohou ani na pět hodin denně opustit hotelový pokoj. Podle informací iSportu potkala stejná potíž i úspěšného kvalifikanta Tomáše Macháče.

Celkem 72 tenistů a tenistek zasáhla dosud špatná zpráva. Na třech letech do Melbourne byl objevený pasažér s pozitivním koronavirovým testem. Strýcová, Sianiaková i Krejčíková seděly v letadle na lince Abú Zabí – Melbourne spolu se Sylvainem Bruneauem, koučem Biancy Andreescuové. Právě Kanaďan, jenž nevykazoval žádné příznaky, byl po příletu do Austrálie shledán nakaženým.

To znamenalo automaticky tvrdou karanténu pro všechny jeho spolucestující. „Seděl v autobuse na sedačce za mnou asi dvě hodiny, co jsme jeli z letiště na hotel,“ popsala Strýcová pro iSport, že kouči šampionky US Open 2019 byla nechtěně velmi nablízku.

Pro Australany má čtyřiatřicetiletá česká veteránka jen slova uznání. Do celého světa vyslali na dvě desítky letadel pro hráče a jejich doprovod, jen aby se mohlo Australian Open uskutečnit. Přesto když se dozvěděla, že na rozdíl od těch šťastnějších, kteří mohou během karantény trénovat jako obvykle, musí ona zůstat dva týdny zcela pod zámkem, přemohla ji frustrace.

„Ale já na tom nic nezměním, musím to prostě přijmout a zůstat pozitivní. Zatím to docela dávám,“ líčila, když se v pondělí ráno probudila v hotelu Grand Hyatt, jenž leží na dohled tenisových kurtů v Melbourne Parku. Ona na ně může dalších deset dnů jen smutně koukat, hotelové chodby i lobby jsou přísně střeženy ochrankou, za porušení pravidel je velká pokuta.

Třikrát denně dostává za dveře jídlo, pořadatelé jí na pokoj dodali i rotoped, který si musela sama sestavit, aby alespoň trochu udržovala kondici. Dvakrát denně na malé cimře cvičí, nechce ji nazývat vězením. „Ale nemůžu si tu otevřít ani okno, protože to nejde,“ popisovala realitu.

Plánoval časem vzít raketu do ruky, alespoň stínovat údery. Jenže když po dvou týdnech z nucené samotky vyjde, měla by hned naskočit do přípravného turnaje před Australian Open. A nebude na stejné startovní čáře jako šťastnější kolegyně. „Jedna věc je trénink, druhá to, že jsem se dva a půl měsíce připravovala v hale a teď vyjdu do australského léta, bude svítit sluníčko, podmínky budou úplně jiné. Potřebujete čas si na tohle zvyknout,“ hlásila a dodala to, co je zřejmé. „Letošní Australian Open podle mě nebude fér…“