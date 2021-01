Strýcová z „vězení“: Jsem pokorná, ale... Jiný režim pro hvězdy je uhozený

V malém pokoji luxusního hotelu Grand Hyatt si ani nemůže otevřít okno, natož se důstojně připravovat. Jídlo dostává třikrát denně za dveře. A takhle to půjde až do pátku 29. ledna, kdy získá konečně svobodu. Barbora Strýcová měla smůlu, že na jejím letu do Austrálie byl covidem nakažený člověk, tudíž se v Melbourne ocitla pod zámkem a nesmí ani na slibovaných pět hodin denně ven. Pro iSport Premium detailně popsala, jak žije v tomhle „vězení“ před grandslamovým Australian Open.

Když brala v pondělí ráno australského času telefon, ještě zívala. Ale rozvyprávěla se ochotně. Co jiného taky dělat, když máte všechen čas světa a jste uvěznění mezi čtyřmi stěnami?

V téhle louži není sama, stejný osud potkal sedm desítek tenistů a tenistek, kteří zamířili za prací do Austrálie a kvůli pozitivnímu pasažérovi v letadle musí být v naprosté izolaci. „Jdu do čtvrtého dne tvrdé karantény, vidím světlo na konci tunelu,“ snažila se zůstat čtyřiatřicetiletá veteránka optimistkou.

Jak svoji situaci berete?

„Když mi to bylo druhý den po příletu řečeno, byla jsem samozřejmě frustrovaná, smutná, naštvaná. Říkám si, že to snad není možný. Ale za pár hodin se mi uleželo v hlavě, že s tím stejně nemůžu absolutně nic dělat. Beru to tak, jak to je, já to nezměním. Čím víc bych se tím trápila a štvalo mě to, tím to bude horší. Musím to brát den po dni.“

Víte ještě o další českých tenistek a tenistkách, kteří mají stejný problém?

„Stejně jsou na tom Katka Siniaková, Bára Krejčíková a Tomáš Macháč.“

Hodně hráčů bylo z nařízení, že v případě jediného pozitivního testu v letadle musí všichni do tvrdé karantény, překvapených. To jste nevěděli dopředu?

„Byla jsem taky překvapená. Myslím ale, že jsme si spíš nerozuměli. Asi to bylo řečeno, ale z proudu milionu dalších informací to nijak nevyčnívalo. Myslím, že proto jsme byli všichni zaskočení. Logicky bychom asi měli jít všichni do tvrdé karantény, ale pak jsem nepochopila, proč jsme byli v letadle všichni rozdělení do různých sekcí, a dělala se všemožná další opatření. Na druhou stranu když se na to podíváte z pohledu Australana, tak tady jsou lidi, kteří ještě ani neměli možnost dostat se domů do své země. A my jsme tady a máme za úkol mít čtrnáctidenní karanténu. To že nám tenistům slíbili na den pět hodin vycházek mimo pokoj, bylo něco extra. Normální Australan musí do čtrnáctidenní karantény, jako mám teď já.“

Člověk musí být pokorný.

„Přesně tak. Když jsem dostala informaci o tvrdé karanténě, štvalo mě to, byla jsem z toho smutná. Čtrnáct dní být zavřený na pokoji, jen cvičit a nedržet raketu, je na těle fakt znát. A ještě když vystoupíte z letadla a je tu třicet stupňů. Pro tělo to bude záhul. Na druhou stranu si říkám, že to musíme zvládnout, protože když přiletí Australan domů, má to samé co teď my.“

Jenže běžný člověk pak nemusí jít hrát z voleje grandslam.

„To je taky pravda... Nevím, jestli mají šanci Australian Open ještě posunout nebo ten přípravný turnaj v Melbourne nehrát. Protože mít tři týdny tréninku nebo jeden, to je fakt rozdíl. Prostě na mě to vyšlo tak, že je to smolný.“

Jaký byl vlastně let? Jen ze čtvrtiny plné letadlo, to musela být nová zkušenost.

„Byl to zážitek, letadlo bylo skoro prázdné. Letěly jsme z Abú Zabí, ze čtrnácti hodin jsem jich víc než šest prospala. Let byl neskutečný, přiletěli jsme i na jiné letiště, kde se o nás neskutečně postarali. Nikoho jsme nepotkali, hned na nás čekal autobus. Mají to zorganizované v tomhle slova smyslu super, akorát to blbě dopadlo.“

Sylvainu Bruneauovi, kouči Kanaďanky Biancy Andreescuové, jenž byl tím nakaženým, jste byla nablízku?

„Byla docela dost a dlouho. Takže jsem taky zvědavá na další testy. Seděl za mnou dvě hodiny, když jsme jeli autobusem z Dubaje do Abú Zabí. Ale oba jsme měli roušku, tak si říkám, že to bude v pohodě. První test mi dopadl dobře, na další čekám.“

To už by bylo úplně na mrtvici zjistit po tom všem, že máte pozitivní test.

„No úplně, o tom radši ani nebudeme mluvit.“ (smích)

Nejlepší hráči jako Djokovič, Nadal, Thiem, Ósakaová, Halepová či Serena Williamsová mají karanténu v Adelaide, kde jsou velmi mírná pravidla. Jak se díváte na takové privilegium pro hvězdy? Zdá se, že Australané potřebovali ta největší jména získat za každou cenu, tak jim takhle šli naproti.

„Úplný nesmysl. Když máme mít všichni stejné podmínky, tak by je opravdu všichni měli mít. Chápu, že to jsou všechno velké hvězdy, ale my si tady ani nemůžeme otevřít ani okno.