Dívčí válka! Mládí ničí veteránky. Vzepřou se Kvitová a spol. trendu?

Když se v říjnu naposledy hrálo o grandslamový titul, bil ten rozdíl do očí. Staří mistři Novak Djokovič s Rafaelem Nadalem, borci silně po třicítce, ukazovali výdrž a náskok před zbytkem světa. Na dámském pólu se do sebe pustily jednadvacetiletá Sofia Keninová a devatenáctiletá Iga Šwiateková. A z Roland Garros bylo rázem Poland Garros. Šwiateková triumfovala bez ztráty setu. Jako 54. tenistka žebříčku povstala v podstatě odnikud a direktivně převálcovala konkurenci. Její první WTA titul kariéry byl hned grandslamovým.

Bezprecedentní éra

Podle téhle šablony se jede už nějaký čas, zažíváme bezprecedentní dobu. Od roku 1968 až do Australian Open 2017 se jen třikrát stalo, aby byla grandslamovou šampionkou korunována dáma, která předtím neměla na kontě ani čtvrtfinále z turnajů velké čtyřky. V posledních 14 grandslamech se stejné událo hned pětkrát. Tak hluboké a kvalitní je pole na WTA Tour. Není přehnaným tvrzením, že favoritek na letošní Melbourne jsou klidně čtyři desítky.

„Inspirujeme jedna druhou. I když jste ještě mladá a platíte za outsidera, můžete v tenise dokázat velké věci,“ hlásala Šwiateková poté, co v Paříži uchvátila pohár Suzanne Lenglenové. A zmínila, že dávala dobrý pozor, když to samé před ní dokázaly další mladice Jelena Ostapenková, Naomi Ósakaová, Bianca Andreescuová či právě loni v Melbourne Keninová. „Je bláznivé, jak často se takové jízdy opakují,“ žasne Američanka Keninová.

Právě s ní ztratila třicátnice Petra Kvitová v deštivých kulisách pařížské semifinále a po něm zavzpomínala na bezstarostné časy, když byla sama členkou mladé nastupující generace. „Taky jsem vyhrála Wimbledon mladá. Tlak je většinou na starších a zkušenějších hráčkách, ty si to možná i trochu víc připouštějí. Mladé jsou naopak víc beze strachu, že mají cokoli ztratit. Na druhou stranu pro fanoušky je podle mě skvělé vidět nové vítězky. Je i pozitivní, že ženský tenis není stereotyp, že se rveme mezi sebou a každý turnaj přináší novou šanci.“

Kvitová vyhlíží třetí grandslamový titul už sedmým rokem od Wimbledonu 2014, brzy devětadvacetiletá Karolína Plíšková patří na seznam věčných čekatelek. A i kvůli přílivu nové krve platí, že v současné éře budou mít těžší práci než dřív. Stejně jako devětatřicetiletá Serena Williamsová, která už čtyři roky marně pronásleduje rekordní 24. titul z turnajů velké čtyřky, na nichž prohrála čtyři poslední finále.

Kdo je nová Serena?

Následovnicí Williamsové má být Naomi Ósakaová, za loňský rok zvolená časopisem Sports Illustrated nejlepší sportovkyní světa. „Dalších pět sedm let může dominovat jako kdysi Serena,“ myslí si legendární Chris Evertová o Japonce, jež oslovila svět i svým aktivismem, když při US Open chodila k zápasům v rouškách se jmény obětí policejního násilí v USA.

Ósakaová, jež vyrostla a žije v Americe, nesmírně těží z rozhodnutí reprezentovat Japonsko. Loni se poprvé stala nejlépe vydělávající sportovkyní světa, dokonce stanovila nový dámský rekord – za dvanáct měsíců si přišla na 37 milionů dolarů, skoro miliardu korun. Už koupila podíl v ženském fotbalovém týmu North Carolina Courage. „Je velmi důležité upozornit na ženský sport a podpořit novou generaci mladých dívek,“ pravila bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová vítězka, jež jde do Australian Open se šňůrou čtrnácti vítězství.

Vznešené cíle má i Šwiateková. Na kurt chodí s velkými sluchátky a pouští si hit Guns N´ Roses „Welcome to the Jungle“. Na mentální síle si zakládá, po turnajích ji doprovází sportovní psycholožka z Varšavy Daria Abramowiczová, mezi výměnami stran medituje se zavřenýma očima. Po Roland Garros musela dostat i vlastní ochranku, jaký v Polsku vyvolala poprask. „Bylo to krásné, chci lidi díky sportu spojovat,“ hlásá dívka, jež teprve na jaře složila maturitu a předsevzala si, že pokud do dvou let nepronikne do top 10 žebříčku, půjde studovat na univerzitu. Škola nyní musí počkat…

Čeká se, jak se nyní etabluje v roli favoritky. Stejně tak Keninová, dcera ruských rodičů a hráčka roku 2020 podle WTA. O místo na výsluní si hodlá opět říct Kanaďanka Bianca Andreescuová, šampionka US Open 2019, jež celou poslední sezonu stála se zraněními. Po stejně dlouhé pauze se vrací australská světová jednička Ashleigh Bartyová. Grandslamový průlom je otázkou času u stále pouze dvaadvacetileté Aryny Sabalenkové, jež třemi tituly na konci roku včetně toho ostravského potvrdila pozici jedné z nejžhavějších dam současnosti.

„Sním o grandslamovém titulu. Ale to dneska asi každá holka, nic nového,“ usmála se urostlá Běloruska, která to na turnajích velké čtyřky nikdy nedotáhla dál než do osmifinále. Jak vidno, to dnes však není pro mladé žádnou překážkou.

„Je zřejmé, že mladá generace přebírá vládu. Objevilo se tolik nových inspirativních příběhů, už dlouho jsem neměla takovou víru v ženský tenis jako teď,“ soudí bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová, jež poukazuje na důležitý fakt. Zatímco dřív vládly tenistky, jejichž největší předností bylo co nejtvrději třískat do tenisáků, nové hrdinky vyznávají jiný tenis. „Vrací se pestrost hry, která tu byla před dvaceti lety a nám všem chyběla. Lidem se takový tenis musí líbit.“

Bude fascinující sledovat, jak během Australian Open dopadne generační souboj. Protože jak říká Petra Kvitová: „Mladým nechci dát nic zadarmo, to žádná z nás. Nekončím kariéru!“