Muchová zaskočila favoritku: Čekám, že na grandslamech budu hrát dobře

Podruhé v kariéře jste přemohla hráčku z top 10, podruhé jí je Karolína Plíšková. Jak zhodnotit poslední utkání?

„Řekla bych, že jsme obě byly hodně nervózní. S troškou štěstí jsem zvládla koncovku prvního setu a druhý jsem začala špatně. Ale gamy byly těsné. Pořád jsem bojovala. Karolína udělala pár chyb a mně se podařilo skóre otočit.“

Druhý set, skóre 0:5. Vy jste přesto vydržela pevná, nedala na sobě nic znát. Co se vám honilo hlavou?

„Popravdě se toho člověku hlavou moc nehoní. Já jsem pořád věděla, že to bylo docela kousek. Na Kájiném servisu jsem měla několikrát výhodu, mohla jsem ji brejknout a dostat se zpátky. Snažila jsem se stále hrát a věřit, že budu mít další šance. A ono to i vyšlo. Jsem ráda, že jsem se udržela mentálně na dobré vlně a že se mi to podařilo otočit.“

Jsou u vás takové obraty časté?

„Myslím, že už se mi nějaké povedly, ale nevybavuju si je. Vím, že na desítce v Trnavě jsem udělala takovou otočku s Chantal Škamlovou.“

Jste v osmifinále. Vnímáte na grandslamu jinak úvodní zápasy a utkání v pozdějších fázích turnaje?

„Ten pocit je odlišný. Zatím jsem na Australian Open nepřekročila druhé kolo, takže si vážím toho, že jsem postoupila do druhého týdne. Vždycky je to fajn úspěch.“

Jste překvapená, že jste z devítičlené skupiny českých tenistek nejdál postoupila vy a Markéta Vondroušová a ne PK a KP?

„Neřekla bych překvapená. Máme hodně dobrých hráček. Při jiném losu jsme mohli být ve hře všechny čtyři. Dneska jedna z nás musela vypadnout. Kdyby Petra postoupila do třetího kola, narazila by na Markétu. Mám radost, že i Markéta jde dál.“

Pomohly vám společné tréninky, které jste s Plíškovou podstoupily během karantény?

„Pro obě to byla určitá výhoda. Ale my se známe z Česka, často spolu trénujeme. Každopádně mi zdejší příprava s Karolínou prospěla.“

A co rady od kouče Davida Kotyzy, jenž dřív vedl i Plíškovou?

„Jo, s Davidem jsem se bavila, volali jsme si včera. Nějaké rady, postřehy mi určitě dal, co o Káji věděl. Taktiku mi dával na každý zápas.“

Karolína Muchová slaví postup přes krajanku Karolínu Plíškovou





5 zobrazit galerii

Můžete být konkrétnější?

„Byly to taktické rady, takže to bych ani nezmiňovala. Jinak samozřejmě bojovnost a být pořád v zápase…“

Místo Kotyzy, jenž chybí kvůli koronaviru, máte v Melbourne někdejší tenistku a kamarádku Barboru Štefkovou. Jak pomáhá?

„Klape nám to, máme tady dobrou partu, takovou v pohodě náladu. Je super, že je Bára hodně ve spojení s Davidem, takže to jde hodně i přes ni. Dostává taky zprávy od Jardy (Blažka – kondičního kouče) a Davida, takže nemusím být tolik na mobilu. Všechno mi to tak filtruje.“

V osmifinále grandslamu nejste nováčkem. Vaše kariéra jde stále dopředu. Cítíte se připravenější než dřív?

„Spíš bych řekla, že trénujeme a cítím, že se zlepšujeme některé věci. Trošku od sebe očekávám, že na grandslamech zahraju dobře. Jistě to ale nikdo neví, protože všechny holky kolem hrají taky dobře. Ale jedu na grandslam s tím, že chceme urvat ten nejlepší výsledek.“

Na třetím ze čtyř grandslamů už máte osmifinále. Jak vnímáte svou univerzálnost?

„Určitě jsem ráda, ale grandslam ještě nekončí. Takže se dobře připravím na další kolo. Jsem ráda, že má trénink výsledky. On je to teprve třetí turnaj téhle sezóny a dostala jsem se takhle daleko.“

V Melbourne je od soboty lockdown. Jak se změnila atmosféra ve městě a na turnaji?

„Protože jsme hrály první rundu, tak jsem ráno jenom přejela z hotelu na kurty. Změna byla, že nikde nejsou žádní lidé, všude prázdno. V klubu zatím žádné velké změny. Až na to, že nebyli diváci a nikde nejsou lidi, což je stejné jako ve městě. Je to samozřejmě trochu smutnější. Hrajeme na největším kurtu v areálu a nikde nikdo.“