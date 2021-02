Ruský doping? Tenis je jiný, nejsme součástí svazu, tvrdí Medveděv

Vezete se na impozantní vítězné vlně. Jste hrdý?

„Rozhodně, a zvlášť za to, že porážím všechny nejlepší. Teda až na Rogera, který chybí. Škoda, vždycky je prima si s ním zahrát. Pamatuji si, když jsem byl na žebříčku kolem dvacátého, třicátého místa, nezvládal jsem utkání s hráči ze špičky. Teď už to je jinak. To mě těší. A ještě jedna věc.“

Jaká?

„Skvěle jsem zakončil minulý rok a formu jsem si udržel. To je výborné, protože mám plno sebevědomí a cítím, že se mě soupeři začínají trochu bát.“

Což asi nebude Djokovičův případ, že?

„Rozhodně. Novak je favoritem, vyhrál tady všech osm finále, do nichž postoupil. Neřekl bych, že jsem outsiderem, spíš vyzyvatelem. Rád proti Novakovi hraju. Vždycky jsou to těžké zápasy fyzicky i mentálně. On chce osmnáctý grandslam, já svůj první. Oba máme co ztratit.“

Co vám dává největší důvěru v to, že můžete světovou jedničku zdolat?

„Za poslední tři měsíce jsem porazil všechny soupeře z desítky kromě Rogera. Také Novaka v Londýně jsem zdolal, i když asi nebyl v nejlepší formě. Už jsem proti němu sedmkrát nastoupil a třikrát uspěl. Ty zkušenosti se mi budou sakra hodit. Věřím, že i teď mám šanci.“

Jaký aspekt vašeho tenisu musí být absolutně dokonalý, abyste mohl vyhrát?

„Když je v zóně, nemine. Hraje po lajně, krosem, bekhend, forhend. Je mu to jedno. Prostě neudělá chybu. V tom jsou zápasy s ním nejtěžší. Na druhou stranu tohle je i moje silná stránka, proto byly některé naše zápasy naprosto fantastické. Párkrát jsem se díval na highlity z nich a říkal si: Wow, to je neuvěřitelný tenis. Nekazit, držet tempo. V tom musím být v neděli dokonalý. A hodně dlouho. Abyste ho porazili, musíte vydržet psychicky i fyzicky na výši třeba i pět hodin.“

Kolik zápasů Djokoviče v Melbourne jste viděl? Absolvoval kvůli zranění pár dramat. Jak na vás působil?

„Spoustu jeho zápasů jsem sledoval, protože hrál skoro vždy večer. Když se zachraňoval s Fritzem, usnul jsem. Viděl jsem, jak trpí bolestí a myslel, že už prohraje. Byla kolem toho kontroverze, ale nemyslím, že by simuloval, když vedl 2:0. Poslední zápas s Aslanem (Karacevem) byl už zase top. Říkal, že se i nejlíp cítil. Bude na mě připravený.“

Djokovič před finále hovořil o tom, že se sice stále mluví o nastupující generaci, ale ta stále nic nedokázala. A on nehodlá jen stát a předat jí vládu. Je to motivace navíc?

„Novaka mám rád. Cením si ho jako hráče. A jako člověk také. Takže neberu jeho slova špatně a ani jako další motivaci, protože ji nepotřebuji.“

Rusko je dnes kvůli dopingovým podvodům ve sportovním světě pod sankcemi. Vaši krajané v některých sportech nesmí závodit pod ruskou vlajkou, neslyší ruskou hymnu. Co by znamenal triumf pro sport v zemi?

„V tenise sankce nejsou, protože je to tak individuální sport. Žiji v Monaku, Andrej (Rubljov) sice v Moskvě, ale trénuje v Barceloně. Karen (Chačanov) tamtéž. Máme vlastní týmy, nejsme v tomhle smyslu součástí ruského svazu. Ale až vyrazíme například na olympiádu, bude divné, že nebudeme moct říct, že jsme Rusové, neuvidíme státní vlajku. Co na to povědět? Tohle je politika a k té se mi mluvit nechce. Kdybych vyhrál, byl by to velký úspěch pro zemi a její tenis. Už triumf na ATP Cupu pomohl. Chceme, aby čím dál víc dětí hrálo tenis, a ukazujeme jim, jak i ony mohou být úspěšné. To je pro nás všechny nejdůležitější.“