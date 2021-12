Muchová nezopakuje úspěch na Australian Open: Mrzí to, snad budu brzy fit

Muchová si břišní sval poranila právě během Australian Open, který byl kvůli pandemii koronaviru posunut do únorového termínu. Léčila se dva měsíce a teprve před antukovým Roland Garros začala pořádně podávat. Dobře se cítila až na trávě ve Wimbledonu, kdy došla do čtvrtfinále, ale problémy se jí vrátily. I proto na US Open vypadla již v 1. kole. Poslední zápas odehrála prvního září.

„Mrzí mě, že sezonu 2022 nezahájím na turnajích v Austrálii. Dělám vše pro to, abych byla co nejdřív fit a zpět na kurtu,“ napsala Muchová na instagramu. Bývalá devatenáctá hráčka světa, jíž nyní patří 32. místo v žebříčku WTA, odehrála letos jen jedenáct turnajů s bilancí 19:9.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Karolína Muchová (@karolinamuchova)

Vedle úspěchu v Melbourne a Wimbledonu ještě došla do čtvrtfinále v Madridu a na Gippsland Trophy. Do světové dvacítky se poprvé dostala v květnu a pobyla v ní tři týdny.

Australian Open začne 17. ledna. V hlavní soutěži zůstalo šest českých tenistek, přihlášené jsou pátá hráčka světa Barbora Krejčíková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová , Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Ve dvouhře mužů figuruje Jiří Veselý .