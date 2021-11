Míň tréninku, za úkol meditace. Muchová se mrazí a ujíždí na sladkém

S Radkem si voláme většinou jednou týdně přes Zoom, protože žije na Slovensku. Je to člověk, ke kterému mám důvěru, a můžu mu říct cokoliv. Vyslechne, poradí nebo mě nasměruje. Taky mi dává různé úkoly, které musím plnit. Třeba tento týden jsou to meditace s důrazem na správné dýchání. Mám od něj taky různé programy na počítači, na kterých si procvičuju soustředění. Jsem totiž hodně hyperaktivní a je pro mě těžký koncentrovat se delší dobu. Na tom teď pracuju opravdu hodně.“

„Co jsem zraněná, začala jsem se na mentální přípravu soustředit ještě víc. Už asi rok spolupracuju s mentálním koučem Radkem Šefčíkem. Nejprve jsem se tomu bránila a říkala si, že to přece vůbec nepotřebuju. Teď ale vidím, jak mi to pomáhá.

U mě je docela blbý, že si ujíždím na sladkém. Snažím se v tom ale omezovat, a to obzvlášť, pokud mám jít na kurt. Vypozorovala jsem totiž, že když si dám těsně před tím nějaký dortík, nemám pak úplně v pohodě žaludek. A to při důležitém zápase rozhodně nechcete.

Regenerace

„Na každém turnaji máme k dispozici bazének s ledovou vodou, což je jedna z mála věcí, která mi opravdu pomáhá. Po dlouhých zápasech v horkých dnech tam na deset minut vlezu a cítím se daleko víc fresh. Jediný problém, který s tím mám, je, že jde o hodně nepříjemnou proceduru. Pro tělo je to vždycky docela šok a dokonce se mi z toho motá hlava.

Hledala jsem proto jinou možnost, jak bych mohla regenerovat a objevila jsem kryokomoru. To je místnost vychlazená kapalným dusíkem až na mínus 120 stupňů. Upřímně, ani tohle pro mě není úplně nejpříjemnější, ale jste tam většinou jen tři minuty, takže se to dá přežít.

Do kryokomory jsem začala chodit letos po Austrálii, kde jsem si natrhla břišní sval. Lékaři mi řekli, že pokud to budu dělat pravidelně, mohlo by to pomoct. A opravdu. I když jsem unavená nebo na mě trochu něco leze, zmražení v kryokomoře vždycky pomůže. Cítím se líp, jsem nabitější a mám víc energie. Navíc tím trošku trénuju i vůli. “ (směje se)