Posměšky na NoVaxe: Djokovič v Terminálu i zlomyslní rivalové

Nejlepší tenista současnosti Novak Djokovič má před sebou perný víkend. Minimálně do pondělí zůstává v hotelu v Melbourne, než se dozví, zda jej australské úřady pustí do země. Kauza světové jedničky vyvolává před startem Australian Open obří rozruch. Najdou se samozřejmě i tací, kdo si z prekérní situace srbského hráče dělají legraci. A na internetu vzniká řada vtipných koláží, videí a přirovnání...

Terminál Djokovič

Djokovič se dostal do situace podobné té z filmu Terminál. Známý příběh Viktora Navarského, který přistál na letišti v New Yorku, ale nesmí vstoupit do USA, nyní na vlastní kůži prožívá jeden z nejlepších sportovců světa. Djokovič čeká v hotelu v australském Melbourne, zda mu úřady udělí vizum a pustí hrát Australian Open, nebo ho naopak pošlou zpět domů a nenechají bojovat o další grandslam.