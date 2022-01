Krejčíková: hvězda v roce dva. V Melbourne z ní může být i jednička

Na vrcholu hory fouká nejvíc. Udržet se na něm je těžší, než se tam vydrápat. Barboru Krejčíkovou (26) čeká podle všeho krušný rok, její druhý v roli skutečné tenisové hvězdy. Musí dokazovat, že není zázrakem jedné sezony. Srovnat se s tlakem obhajob i očekávání okolí. Vykročila do něj skvěle, probila se až do finále velkého turnaje v Sydney. Na v pondělí startujícím Australian Open jí padají pouze body za 2. kolo a v Melbourne má dokonce šanci stát se světovou jedničkou. Bude to zase strastiplné dobrodružství, cíl stabilizovat se v top 10 je však velmi reálný.

Tenistky, které do sebe předešlé dvě hodiny pálily míče jako divé, se u sítě zastavily v dlouhém objetí. Poplácaly se po zádech, prohodily jedna k druhé slova respektu. Paula Badosaová odcházela ze sydneyského finále coby vítězka, urvala ho nejtěsnějším možným rozdílem 6:3, 4:6, 7:6 (4). Barbora Krejčíková po sedmi odvrácených mečbolech v semifinále poprvé v sezoně padla. I jí ale hrál na tváři úsměv.

Vždyť to byl nesmírně kvalitní střet hráček, které loni udělaly největší skok do top 10. Krejčíková tam doplachtila z 65. místa na začátku roku 2021, o dva roky mladší Badosaové patřila loni touhle dobou dokonce až 70. pozice. A teď se obě vrátily a září dál. „Obě jsme loni udělaly ohromný skok, dostaly se do top 10. Byl to skvělý zápas, oběma nám to dodá sebevědomí,“ hlásala Badosaová. Obě také už v pondělí čeká v Melbourne vstupní zápas Australian Open, a pokud budou úspěšné, mohou na sebe narazit ve čtvrtfinále.

Krejčíková musí nejdřív zvládnout úvodní duel s německou veteránkou Andreou Petkovicovou. Vše jiné než výhra by bylo kolosální selhání světové čtyřky. Takový nakonec bude vlastně celý její rok, rok druhý v její kariéře hvězdy. Vstupuje do něj ve zcela odlišné pozici než před dvanácti měsíci, kdy coby světové číslo 65 strávila dva týdny v tvrdé australské karanténě a skoro nikdo si jí nevšiml. Nyní rozdávala interview, ještě než začal podnik v Sydney. Takové pozornosti se těší jen ty největší kapacity.

A mezi ty se řadí. I když… Koncem poslední sezony si opakovaně posteskla, že stále nepatří k zavedeným tvářím. Na velkých turnajích nedostává ty největší kurty, protože její jméno ještě tolik netáhne a fanoušci ji stále teprve poznávají. „Tohle bych chtěla změnit, ráda bych si vybudovala ještě větší respekt,“ hlásala na US Open.

Co udělat, aby ve vybrané společnosti vydržela či ještě povýšila? Kouč Aleš Kartus svou svěřenkyni charakterizuje jako pracanta a Krejčíková dobře ví, kde má díry v brnění. Její podání není stále ještě spolehlivou zbraní, nepomáhá si s ním jako ty nejlepší. Kupa práce je také s pohybem, jenž rovněž nepatří mezi její přednosti. Na tyhle mezery zcela jistě cílila během zimní přípravy. „Dělali jsme úplně na všem, využili jsme čas na maximum. Myslím, že se příprava vážně povedla, protože rok jsem začala velmi dobře,“ těší Krejčíkovou.

První turnaj roku nic neznamená, řekne si možná někdo. Pro BK je však veledůležitou kotvou a ujištěním toho, co umí. Vždyť sezonu 2021 zakončila šesti singlovými porážkami za sebou, což muselo otřást její sebedůvěrou. Začíná si ji ale znovu rychle budovat.

Ne její ostrý liftovaný forhend, báječné vidění geometrie kurtu či jisté voleje, nejdůležitějším faktorem budoucího úspěchu pro ni zvlášť letos bude něco zcela jiného. A to fakt, jak zvládne novou situaci v hlavě. Tlak na obhajobu bodů už dokázal rozložit kdejakou hvězdičku. Ve prospěch Krejčíkové však hovoří, že má čas se rozkoukat. Během prvních čtyř měsíců sezony má pouze jednu velkou obhajobu – finále v Dubaji. Až v půlce antukové části roku začne ten pravý nápor a do té doby může mít vytvořený slušný bodový polštář, který jí dá klid. Už nyní v Sydney si nahrála 305, kdežto za první tři turnaje minulé sezony to bylo jen 200 včetně 2. kola Australian Open.

Krejčíková navíc nehodlá chodit na kurt s kalkulačkou v hlavě. Tenis hraje ze správných důvodů a se správným nastavením, jak by řekl Rafael Nadal, její kolega-šampion Roland Garros.

„Chci si hlavně tenis užívat, dřít na každý míč a v každém zápase nechat na kurtu všechno a hrát co nejlépe to bude možné. Nic jiného ovlivnit nemůžu. Chci mít radost z toho, že jsem na kurtu, hraju s nejlepšími a zápas je pořád padesát na padesát,“ líčila před startem roku.

V tom loňském odehrála kosmických 121 zápasů, získala 9 titulů včetně čtyřhry. Do značné míry byla obětí vlastního úspěchu, s nímž nikdo nepočítal. Nyní bude tvorba programu jednou ze zásadních věcí. Vystoupení v deblu v něm musí ubýt, singlový kalendář je potřeba plánovat obezřetněji.

Loni vyšlo Krejčíkové skoro vše, nač sáhla. Takové sezony se ale neopakují. Sama dobře ví, že na vrcholu fouká nejvíc a ji čeká náročný rok potvrzování, že na něj patří. Bude se prát s tlakem médií, očekáváním fanoušků i tím vlastním. Bude to složité, bude to dřít, s tím je třeba počítat. Její tenis je ale dost dobrý na to, aby se stabilizovala v elitní desítce a dokázala, že není zázrakem jednoho roku. „Necítím povinnost, že se mi zase musí dařit. Ale moc chci dál vyhrávat a získávat další trofeje.“

Šance na první místo