Reakce na Djokoviče: ztráta pro tenis a turnaj. Pospisil mluví o bordelu

„Největším poraženým tohohle maléru je samotný turnaj. Jedinou dobrou zprávou je, že se snad začne mluvit o tenisu,“ napsal Mouratoglou na sociální sítě.

Podobně to vidí i ATP: „Potvrzené zrušení australského víza Novaka Djokoviče je vyústěním politováníhodné série událostí a jeho neúčast v Melbourne ztrátou pro tenis.“

Djokovič nebude obhajovat titul na Australian Open, protože přišel o australské vízum, které dostal na základě výjimky z povinného účinkování. Srb byl před deseti dny zadržen po příletu na letišti, poté propuštěn, ale vízum mu znovu odebral ministr pro imigraci. Dnes federální soud jednomyslně toto rozhodnutí potvrdil a Djokovič musí odletět.

Výkonný výbor australského tenisového svazu, pořadatele Australian Open v Melbourne, v prohlášení konstatoval, že rozhodnutí soudu respektuje. „Těšíme se na napínavé Australian Open a všem hráčům přejeme hodně štěstí.“

Kanadský tenista s českými kořeny Vasek Pospisil připomněl, že Djokovič přijel do Austrálie, protože obdržel výjimku a vízum pro vstup do země. „Jinak by Australian Open vynechal a byl doma s rodinou,“ řekl Pospisil, který předloni s Djokovičem založil Asociaci profesionálních hráčů tenisu (PTPA). „A co se týče tohohle bordelu, je to politicky motivované, což je evidentní, protože se blíží volby. Tohle není jeho chyba, on na nikoho netlačil a nevytvořil si vlastní pravidla.“

„Novak byl vždy mezi prvními, když se měl někoho z nás hráčů zastat. Ale za ním teď nikdo nestojí. Buď silný, Novaku,“ uvedla francouzská tenistka Alizé Cornetová.

Vallverdú, který v minulosti trénoval Tomáše Berdycha či Brita Andyho Murrayho, apeloval, aby se pozornost upřela na tenis. „Otočme list a zaměřme se na hráče, kteří budou další dva týdny soutěžit. Trénovali na to měsíce, přišel jejich čas. Hodně štěstí,“ uvedl venezuelský trenér.

Před federálním soudem sledovalo jednání asi padesát fanoušků Djokoviče, někteří v srbských dresech. Po vynesení verdiktu některé ženy plakaly. „Jsem smutný. Není to terorista, je tenista a má hrát,“ citoval deník The Age Mladena Iljanoviče.