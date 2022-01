Australian Open ONLINE: Krejčíková proti Číňance, Martincová končí

Barbora Krejčíková vstoupila do Australian Open Suverénně • ČTK/AP

Radost české tenistky Barbory Krejčíkové z postpu do druhého kola Australian Open • ČTK / AP / Andy Brownbill

Premiéra na grandslamovém Australian Open skončila pro Terezu Martincovou ve 2. kole. Česká tenistka prohrála 2:6 a 6:7 s Italkou Camilou Giorgiovou. Martincová zkomplikovala koncovku druhého setu, ale do rozhodující sady duel s turnajovou třicítkou nedotáhla. Z českých tenistek dnes bude v Melbourne ve dvouhře hrát ještě vítězka loňského Roland Garros Barbora Krejčíková.

Martincová, která hrála s tejpem pod bolavým kolenem, proti agresivním úderům Giorgiové dlouho měla minimum šancí. První brejkboly si vypracovala až na začátku druhého setu, ale ve druhé hře ani jeden ze čtyř neproměnila. Naopak dvakrát přišla o podání a Giorgiová za stavu 6:2 a 5:2 podávala na ukončení zápasu. Neuspěla, a když se jí totéž přihodilo za stavu 5:4, Martincová vyrovnala na 5:5. Set dospěl do tie-breaku, v němž měla Italka navrch a výhrou 7:2 si zajistila postup.

Sedmadvacetiletá Češka viděla šanci ve dvanáctém gamu. „Vedla jsem 6:5 a 30:0, ona slušně servírovala, za stavu 30:15 jsem se snažila jít do returnu druhého servisu, trefila jsem pásku. V tie-breaku rozehrála výborně začátek a nedala mi moc možnost, abych něco vymyslela,“ řekla serveru iDNES.cz.

Krejčíkovou čeká dnes zápas s Wang Si-jü z Číny.Turnajová čtyřka z Česka bude velkou favoritkou proti aktuálně 137. hráčce světa, jež dostala do hlavní soutěže divokou kartu.

Světová jednička i Nadal jdou dál

Světová jednička Ashleigh Bartyová zvládla suverénně i 2. kolo Australian Open. Italku Lucii Bronzettiovou porazila dvakrát 6:1. Postoupil i Rafael Nadal, který může na rozdíl od deportovaného Novaka Djokoviče získat rekordní jednadvacátý grandslamový titul.

Domácí favoritka Bartyová se na kurtu nezdržela ani hodinu. První set vyhrála díky jedenácti vítězným úderům za 25 minut a ve druhém to bylo obdobné. Bronzettiové, které patří ve světovém žebříčku 142. místo, pestře hrající Bartyová nedovolila ani jeden brejkbol.

První hráčka světa by chtěla ukončit 44 let dlouhé čekání místních fanoušků na australskou vítězku dvouhry na Australian Open. A byla nadšená z podpory příznivců. „Byla tam neuvěřitelná atmosféra. Byla to dneska zábava,“ řekla. Ve třetím kole se Bartyová utká s přemožitelkou Terezy Martincové Camilou Giorgiovou.

Nadal porazil 6:2, 6:3 a 6:4 německého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna. Jediný bývalý šampion Australian Open, jenž je v letošním pavouku, ve větrném počasí zaznamenal třicet vítězných úderů a sebral třicetiletému Němci čtyřikrát servis. Sám odvrátil oba brejkboly, kterým čelil.

Ve třetím kole jsou také dvojnásobná vítězka ze zdejších kurtů Victoria Azarenková a šampionka z nedávného turnaje v Sydney Paula Badosaová. Běloruska porazila 6:1 a 6:2 Švýcarku Jil Teichmannovou. Osmá nasazená Badosaová vyhrála podobně hladce 6:0 a 6:3 nad Italkou Martinou Trevisanovou.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži: Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (6-Šp.) - Hanfmann (Něm.) 6:2, 6:3, 6:4, Carreňo (19-Šp.) - Griekspoor (Niz.) 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, Opelka (23-USA) - Koepfer (Něm.) 6:4, 6:3, 7:6 (7:4), Sonego (25-It.) - Otte (Něm.) 2:6, 6:2, 6:3, 6:1, Alcaraz (31-Šp.) - Lajovič (Srb.) 6:2, 6:1, 7:5, Kecmanovič (Srb.) - Paul (USA) 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - 1.kolo:

Granollers, Zebalos (3-Šp./Arg.) - Nišioka, Veselý (Jap./ČR) 6:3, 6:2.

Ženy: Dvouhra - 2. kolo:

Giorgiová (30-It.) - Martincová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2), Badosaová (8-Šp.) - Trevisanová (It.) 6:0, 6:3, Azarenková (24-Běl.) - Teichmannová (Švýc.) 6:1, 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Bronzettiová (It.) 6:1, 6:1, Svitolinová (15-Ukr.) - Tanová (Fr.) 6:3, 5:7, 5:1 skreč, Pegulaová (21-USA) - Peraová (USA) 6:4, 6:4, Ostapenková (26-Lot.) - Riskeová (USA) 4:6, 6:2, 6:4, Kosťuková (Ukr.) - Sorribesová (32-Šp.) 7:6 (7:5), 6:3, Parrizasová (Šp.) - Zanevská (Belg.) bez boje, Keysová (USA) - Cristianová (Rum.) 6:2, 7:5.