Krejčíková o snadném postupu i očkování: Pravidla se mají dodržovat

Expres z Ivančic nebrzdí ani v sezoně 2022. Sobotní finále v Sydney, ještě týž večer rychlý přesun speciálem do Melbourne a v pondělí už hladká výhra na Australian Open. Barboře Krejčíkové, světové čtyřce, jde práce od ruky. Postupem do 2. kola přes německou veteránku Andreu Petkovicovou (6:2, 6:0) si vyrovnala australské maximum a může ho vylepšit v dalším mači proti Číňance Wang Si-jü, aktuálně 137. hráčce světa.

Řečí čísel jste v utkání s Petkovicovou trefila 28 winnerů a spáchala pouze 14 nevynucených chyb. Jaký byl výkon pocitově?

„Na to, co jsem měla v posledních 48 hodinách za sebou, si myslím, že jsem ten zápas zvládla dobře. Hodně jsem si pomohla servisem, hodněkrát jsem šla na síť. Jsem opravdu šťastná, že pořád hraju dobře. Že mám dobré výsledky, které potřebuju, abych zůstala tam, kde chci zůstat. Těším se, že jich přidám ještě víc.“

Jak hektický byl přesun ze Sydney do Melbourne?

„Hlavně jsem byla ráda, že jsem díky speciálu od pořadatelů mohla ještě večer odletět, protože jiné lety tam nebyly a musela bych cestovat až v neděli ráno, což by bylo složitější, když jsem měla už v pondělí hrát. Letěly jsme i s Paulou (Badosaová, přemožitelka z finále v Sydney), což bylo v pohodě. Máme velice dobrý vztah, mimo kurt jsme kamarádky, hodně se spolu bavíme.“

Trochu to připomíná dění před loňským Roland Garros, kdy jste vyhrála turnaj ve Štrasburku a také spěchala do Paříže na grandslam…

(smích) „To si řekneme za dva týdny, jestli to bylo podobné nebo ne. Ale jinak to ani udělat nešlo. Jak jsem měla krátkou přípravu a ještě jsem před Vánoci onemocněla, tak jsem nebyla ready na první turnaj. Dopadlo to, jak to dopadnout mělo. Jsem ráda, že jsem si v Sydney zahrála čtyři dobré zápasy, které mi určitě pomůžou na začátku sezóny.“

Pro start na Australian Open je povinné očkování, ale vy jste k němu měla zprvu rezervovaný vztah. Díky čemu se změnil?

„Na očkování má každý svůj vlastní názor, je těžké někoho nutit do toho, aby se očkoval. Není to úplně správné. Ale v době, ve které jsme, očkování k něčemu je, když všichni říkají, že se máme naočkovat. Když je pravidlo, že na turnajích člověk musí být očkovaný, mělo by se to dodržovat. Pravidla se mají dodržovat.“

Jedním z australských pravidel v posledních letech také je, že je Barbora Krejčíková vítězkou smíšené čtyřhry, loni jste s Američanem Rajeevem Ramem zkompletovala hattrick. Budete i letos obhajovat?

„To ještě nechám otevřené, uvidíte…“ (smích)

Jak jste psychicky nachystaná na sezonu, v níž vás čeká řada těžkých obhajob?

„Moc jsem o tom nepřemýšlela. Máte strašně těžké otázky! Vím, že mě čeká náročný rok a hrozně moc obhajob, ale nepřipouštím si to. Až přijde moment, kdy budu muset obhajovat body, tak prostě půjdu hrát a buď je obhájím, nebo ne. Nedělám si z toho těžkou hlavu. Věřím, že když se mi nepodaří nějaký turnaj obhájit, body uhraju někde jinde. Věřím, že když se budu dál zlepšovat a budu se snažit vyhrávat zápasy, což je můj největší cíl, tak body naskáčou. Naopak se na obhajoby těším, budu mít další výzvu, což k tenisu patří.“