Krok od postupu: úžasné české obraty, Bejlek (16) utnula hvězdičku

Sára Bejlek prošla kvalifikací do hlavní soutěže US Open • Profimedia.cz

O největší překvapení dne se postarala šestnáctiletá Sára Bejlek. Krutý los jí poslal do cesty nejvýše nasazenou a top favoritku celé kvalifikace, která v Melbourne hýřila sebevědomím.

„Rozhodně se letos vidím v top 10,“ prohlásila Američanka Alycia Parksová pro web turnaje.

Jenže dvaadvacetiletá rodačka z Atlanty narazila na houževnatou bojovnici z Hrušovan nad Jevišovkou.

Bejlek vykouzlila velký obrat ze stavu 5:7 a 2:4 a stejně jako na loňském US Open bude usilovat o postup do hlavní soutěže.

„Věděla jsem, že nejsem úplně favoritkou, ale šla jsem do toho zápasu s tím, že nemám co ztratit a že ho zkusím vyhrát. Když se druhý set nevyvíjel dobře, tak jsem se uvolnila a bylo to vidět. Jsem hrozně šťastná, že jsem to dotáhla do vítězného konce,“ uvedla Bejlek pro Tenisový svět.

Parksová zazářila loni v Ostravě, kde porazila Karolínu Plíškovou a Mariu Sakkariovou. Rok zakončila dvěma turnajovými tituly, ale její vítěznou šňůru utnula 175. hráčka žebříčku.

Bejlek zvítězila 5:7, 6:4, 6:2 a v závěrečném kole kvalifikace narazí na osmnáctiletou Rusku Eriku Andrejevovou.

Famózní obrat i pro Brendu Fruhvirtovou

Rozhodující zápas bude čekat také na Brendu Fruhvirtovou. Patnáctiletá debutantka na grandslamovém turnaji předvedla úžasný obrat proti Ukrajince Darje Snigurové.

„V Austrálii hraju poprvé. Užívám si to tu moc, je to pro mě velký zážitek. Jsem ráda, že můj první grandslam hraju tady. Čím víc zápasů si tady zahraju, tím lépe,“ vyprávěla pro Tenisový svět.

První sadu prohrála, ve druhé ztrácela 1:5, přesto slavila vítězství 5:7, 7:6 (3), 6:3. Stejně jako v úvodním zápase si musela vyžádat čas na ošetření kvůli problémům s lýtkem.

„Vítězství si velmi cením. Za nepříznivého stavu 1:5 ve druhém setu jsem začala hrát více přesnějších míčů a lépe umisťovala údery. Ve třetím setu už jsem pociťovala vyčerpání, protože jsem hrála na velkém otevřeném kurtu v tu nejhorší dobu, co se teploty týče. Soupeřka na tom byla o poznání lépe fyzicky, taky je skoro o šest let starší. O to více si tohoto vítězství cením,“ hodnotila pro Tenisový svět.

Loni sbírala tituly na podnicích ITF, novou sezonu Brenda Fruhvirtová pak zahájila jasnou porážkou v Aucklandu od Leylah Fernandezové.

V Melbourne má však mladší ze sesterského dua skvělou šanci na postup do hlavní soutěže, soupeřkou aktuálně 135. hráčky žebříčku bude Španělka Jessica Bouzasová.

A o senzační postup zabojuje i Dalibor Svrčina. Dvacetiletý Čech vedl nad Argentincem Nicolasem Kickerem 2:6, 7:6 (8) a 2:0, když soupeř skrečoval. Hráče z úvodu třetí stovky světového žebříčku nyní čeká rozhodující bitva proti favorizovanému Leandrovi Riedimu ze Švýcarska.