Jirka z Kněžmostu jde v Berdychových stopách. Lehečka útočí na TOP 50

V kanárkově žlutém triku křičel z plných plic, po 192 minutách dřiny mu žíly na pažích nabíhaly k prasknutí. Divoká radost byla ale tak opojná. „Kvůli tomu hraji tenis. Vyhrávat velké zápasy na grandslamech byl vždy můj sen. Teď se mi splnil,“ líčil Jiří Lehečka, když v Kia Areně umořil levorukého favorita z Velké Británie.

Zatímco grandslamové úspěchy českých slečen a dam jsou časté, český muž je v grandslamovém osmifinále po čtyřech letech. Naposledy si mezi elitní šestnáctkou zahrál právě v Melbourne Parku Tomáš Berdych. Tehdy od něj junior Lehečka dostal lístky a při utkání s Rafaelem Nadalem seděl v hráčově boxu. A viděl rychlý třísetový krach české hvězdy, jejíž kariéra se už kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím chýlila ke konci.

Od té doby se čeká na nového Berdycha. A mladík z Kněžmostu u Mladé Boleslavi ukazuje, že by jím mohl být právě on. Vždyť wimbledonského finalistu vždy uznával za svůj největší vzor, snaží se podle něj modelovat i svůj vysokorychlostní tenis.

Zatímco Berdych v devatenácti vyhrál první turnaj ATP a ve stejném věku si zahrál osmifinále US Open, Lehečka kráčí pomaleji. Až letos v Austrálii, na pátém grandslamu kariéry, vyhrál první zápas. A pak roztáhl křídla. Přes Bornu Čoriče, Christophera Eubankse a Norrieho si proklestil cestu mezi šestnáctku nejlepších.

„Vím, že se mohu měřit s takovými borci a mám tenis na to, abych je porazil. Zvlášť tady v Melbourne, kde mi podmínky svědčí,“ usmíval se Lehečka, který s Norriem dvakrát prohrál zápas v rozhodujícím setu, aby ho tentokrát do třetice zdolal. Nevěšel hlavu, když v úvodní sadě neproměnil tři setboly a přišel o ni. Ani manko 1:2 na sety ho nezlomilo.

„Cameron je tak zkušený. Ví, kdy nechat soupeře hrát a kdy na něj naopak zatlačit. Neseděly mi větrné podmínky, ale srovnal jsem se s tím a v posledních dvou setech byl lepší,“ popisoval svěřenec Michala Navrátila, autor 50 vítězných úderů v zápase.

Průlom mu zacloumá kariérou. Po Australian Open se posune na kariérní maximum v žebříčku, možná až na 50. příčku. Odpadly mu obavy z obhajoby 200 bodů za loňské semifinále v Rotterdamu. V Melbourne jich posbíral už 240. Nehledě na odměnu 228 000 amerických dolarů, 5 milionů korun.

To jsou pouze osmifinálové cifry, Lehečka ale zdaleka nemusí končit, byť ho v neděli čeká střet se světovou sedmičkou Félixem Auger-Aliassimem. Určitě dostane rady od slovenského deblového parťáka Alexe Molčana, který se s Kanaďanem utkal ve 2. kole a prohrál, byť vedl 2:0 na sety. „Soupeř bude zase favoritem, ale myslím, že ví, jak dokážu zahrát. Znám jeho slabiny i silné stránky. Myslím, že to bude skvělý zápas,“ prorokoval Lehečka.

Pokud by znovu ztropil senzaci, opět by se přiblížil svému vzoru. Před pěti lety si Tomáš Berdych právě v Austrálii zahrál jako poslední Čech grandslamové čtvrtfinále.

Češi v osmifinále grandslamu za posledních 5 let

2018 Australian Open Tomáš Berdych čtvrtfinále

2018 Wimbledon Jiří Veselý 4. kolo

2019 Australian Open Tomáš Berdych 4. kolo

2023 Australian Open Jiří Lehečka ???

Jiří Lehečka

věk: 21 let (8. listopadu 2001, Mladá Boleslav)

na žebříčku ATP: 71. místo

bilance na ATP: 18:23

tituly na ATP: 0

klub/trenér: Agrofert Prostějov/Michal Navrátil

největší úspěchy: semifinalista turnaje v Rotterdamu 2022, finalista Turnaje mistrů do 21 let 2022, vítěz juniorské čtyřhry ve Wimbledonu 2019; vítěz tří challengerů ve dvouhře i ve čtyřhře

prize money: 1,6 mil. USD