Navrátil chválí Lehečku: Má na dvacítku. Ale nesmí u toho moc myslet

Od patnácti let, co Jiří Lehečka přišel do prostějovské továrny na tenisové hvězdy, nad ním bdí daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. Jeho syn Michal je již téměř čtyři roky Lehečkovým osobním trenérem, pětašedesátiletý expert působí v roli rádce. A věří, že z Lehečky může vyrůst nový Tomáš Berdych, kterého sám řadu let vedl.

Jaký na vás udělal Jirka v posledním zápase s Norriem dojem?

„Velký, protože se přiznám, že jsem mu nevěřil. Je to grandslam, Norrie je velice zkušený hráč, který moc nezkazí, slušně servíruje. Na druhou stranu musím říct, že Jirka hrál velice odvážně, výborně servíroval. I po ztracené první sadě ze tří setbolů, z nichž jeden dost uspěchal, hrál pořád s hlavou vzhůru a věřil, že může vyhrát. A konečně takové těžké utkání vyhrál, protože třeba loni ve Wimbledonu s Krajinovičem nebo v další spoustě zápasů koncovku nezvládl. Tentokrát ano. Ustál to v hlavě, což je pro mě nejpodstatnější zjištění.“

Sám Lehečka o sobě říká, že je silný v hlavě, snaží se být odvážný i za těžkých stavů.

„Souhlasím. Ale ke svému tenisu potřebuje sebevědomí. Když vyhrává a věří si, tak tolik nekazí a jeho rychlá hra s vyrovnanými údery funguje. Jenže když sebevědomí nemá, hraje až moc vabank, dělá pak hodně chyb, které ho stojí zápasy. Tentokrát byl ale trpělivý, i když prohrával 1:2 na sety, nepřestal si věřit. A po čtvrté sadě už byl Norrie celkem zlomený.“

Mluvíte o sebevědomí, 4. kolo grandslamu nespadlo z nebe. Jak moc Lehečku vzpružilo, že hrál loni finále Turnaje mistrů pro tenisty do 21 let a začátkem nového roku zdolal na United Cupu Alexandra Zvereva?

„Nejdůležitější pro něj bylo finále Masters pro mladé, protože v druhé polovině roku moc výsledků neudělal. Ale Turín bral velice vážně, i když to nebyl bodovaný turnaj, byli tam až na drobné výjimky nejlepší mladí hráči. Třeba Jack Draper, Brandon Nakashima, Dominic Stricker. To jsou všechno už dneska vynikající hráči, dva z nich porazil a i finále s Nakashimou odehrál výborně. Strašně ho to zvedlo, pak potrénoval, do Austrálie odjel připravený a hlavně zdravý. A na United Cupu porazil Zvereva. I když ten pořád není po zranění ještě v obvyklé formě, pořád je to bývalý druhý hráč světa. Sebevědomí přišlo. A formu potvrdil v Austrálii. Dát Čoričovi, tak dobrému a zkušenému hráči, třikrát 6:3! A pak porazit ještě Norrieho, to jsou obrovské výsledky.“

A ještě nemusí končit, v osmifinále čeká Kanaďan Félix Auger-Aliassime, sedmý hráč žebříčku, jenž v Melbourne ale úplně neexceluje.

„Přesně tak. Když si Jirka věří, tak se jeho nátlakové hře soupeřům těžko brání. Myslím, že Auger-Aliassimeho může hodně potrápit. Třeba Norrie je pro mě