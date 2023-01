Šampionka bez vlajky, Bělorusko ani na poháru. Ale už ví, že je taky dobrá

Ramena plavkyně, výška 182 centimetrů, hrubá síla a tetování tygra na levém předloktí. Tahle žena nevypadá jako někdo, kdo by o sobě měl malé mínění. Na grandslamových turnajích však hrála léta pod své možnosti. Minulý čas je na místě. V prvním finále majoru se nezalekla, naopak předvedla nejlepší zápas života – 51 vítězných míčů včetně 17 es, jen 28 nevynucených chyb.

„Neuvěřitelné utkání, o které jsem musela tak bojovat. Po takové bitvě je vítězství o to sladší,“ pravila hráčka, jež se posune na druhé místo pořadí WTA. V sezoně nepoznala v jedenácti zápasech přemožitelku, během série prohrála jediný set.

V Melbourne zvítězila jako neutrální tenistka, jelikož Bělorusko aktivně podporuje Rusko při válce na Ukrajině. Ani na poháru Daphne Akhurstové nemá rodačka z Minsku u svého jména vyrytou příslušnost ke své zemi. „Každý stejně ví, odkud pocházím,“ odvětila lakonicky. „Lidé doma na mě budou hrdí. Nemáme tolik dobrých sportovců, proto jsem tam slavná,“ dodala s tím, že ona sama ale vyrazí z Austrálie do Miami, kde žije.

Poveze si kupu zážitků a emocí. Po proměněném mečbolu, až čtvrtém v zápase, padla na záda a poplakala si. Stejně jako její kouč Anton Dubrov, jenž schovával hlavu do ručníku.

Loni touhle dobou byli oba na dně. Sabalenková prohrávala, v zápasech pravidelně střádala dvojchyby v dvouciferných počtech. „Nevím, co dělat. Najdi si někoho jiného, kdo ti pomůže,“ chtěl ji tehdy trenér pro její dobro opustit. „Věděla jsem, že to není o něm, ale o mě. Vytrvali jsme a o to pro mě tenhle úspěch víc znamená,“ děkovala do svého boxu tenistka, jejíž otec Sergej, jenž ji k tenisu přivedl, náhle zemřel před čtyřmi roky. Bylo mu pouhých 43.

Sabalenková mezitím dospěla, má svůj svět. Za nejlepší den před sobotním finále označila ten, kdy potkala svého přítele. „Určitě se na tuhle tiskovku podívá,“ usmála se a poslala vzdušný polibek do kamery. Pak rozverně dodala v narážce na to, že před ní dostala sklenku šampaňského na přípitek: „Chtěli jste mě opít, co?“

Jejím přítelem je o sedmnáct let starší bývalý běloruský hokejista Konstantin Kolcov, jenž si zahrál na dvou olympiádách a oblékal i dres Pittsburghu v NHL. Své sociální sítě plní Sabalenková fotkami se svým milým, jenž má tři děti z předchozího vztahu.

Teď už není pochyb, kdo je úspěšnějším sportovcem z páru. Sabalenková rozkvetla do skutečné tenisové hvězdy, když zahnala vlastní pochyby. Poté, co přestala pracovat s psychology, jelikož si uvědomila, že si musí pomoct sama. „Změnila jsem se. Dřív jsem byla v úžasu z ostatních hráček a o sobě neměla velké mínění. Teď se ale respektuji mnohem víc. Uvědomila jsem si, že i já jsem dobrá tenistka.“

Pohár Daphne Akhurtsové jí to bude navždy připomínat.