Český pár snů. K+S už teď stíhají legendy Navrátilovou či Williamsovy

Po emigraci z Československa vyhrála Martina Navrátilová své první dva grandslamy ve čtyřhře po boku Chris Evertové, úspěšná byla i v týmu s Billie Jean Kingovou. V říjnu 1980 však rodačka z Prahy zvedla telefon a nabídla spolupráci o šest let mladší vytáhlé Američance Pam Shriverové, která v tu dobu zrovna hrála turnaj na Floridě. „Ve dvouhře jsem ji nemohla porazit, takže bylo pěkné, že s ní můžu být na jedné straně kurtu,“ vzpomínala později Shriverová, jejíž singlové skóre proti Navrátilové bylo 3:37. Hrály spolu deset let. „A společně jsme absolvovaly dohromady sotva čtyři tréninky,“ vybavuje se Shriverová. Přesto zcela dominovaly. Zápasová bilance? 390:25. Společně nastoupily k 104 turnajům, z toho 79 vyhrály. Dvacetkrát se jim to podařilo na grandslamech. Dodnes zůstávají jediným týmem, který získal kalendářní Grand Slam, což dokázaly v roce 1984.

Legendární sestry se pyšní výjimečným rekordem. Čtrnáctkrát hrály finále grandslamu, čtrnáctkrát zvítězily. K tomu připočtěte ještě tři triumfy v olympijských finále čtyřhry (2000, 2008, 2012). Pod pěti kruhy prohrály pouze jednou, a to v 1. kole v Riu 2016 s Lucií Šafářovou a Barborou Strýcovou. Obě byly především singlistkami a světovými jedničkami v obou disciplínách, čtyřhra byla v jejich podání spíš kratochvíle. A docházelo ke kuriózním situacím. Jako třeba ve Wimbledonu 2009, když spolu svedly zápas o singlovou korunu a za pár hodin bok po boku nastupovaly do finále deblu.

Nataša Zverevová (Běl.), Gigi Fernandézová (Portor.)

14 grandslamových titulů

Běloruska Nataša Zverevová, někdejší vynikající juniorka a bývalá singlová pětka, si už v sedmnácti zahrála finále dvouhry na Roland Garros. Do dějin tenisu se však zapsala především jako skvělá deblistka. V týmu s o sedm let starší Portoričankou Gigi Fernandézovou svedly 17 grandslamových finále, z toho 14 úspěšně. Obě byly svéhlavé, říkaly, že na sebe prostě zbyly. Rodačka z Minsku Zverevová samu sebe popsala jako posluchačku heavy metalu, která si nikdy nenajme trenéra, protože nesnáší, když jí někdo říká, co má dělat. Fernandézová se charakterizovala jako rozmazlené dítě z Portorika, jež rozmlátilo tolik raket, že už si pokuty u WTA raději předplácí. Jednotlivě byly nezvladatelné, coby tým však skoro nepřemožitelné. V roce 2010 byly společně uvedeny do tenisové Síně slávy.