Australian Open ONLINE: Plíšková bojuje s hvězdou, ztratila první set

Třicetiletý Veselý, který startoval v hlavní soutěži díky chráněnému žebříčku, dohrál v úvodní fázi Australian Open podruhé za sebou. Proti o jedenáct let mladšímu Filsovi zahrál jen 16 vítězných míčů, Francouz jich měl 66. Rodák z Bondoufle si pomohl si také 18 esy.

Veselý sice získal proti 34. hráči světa Filsovi první set, Francouz už ale zůstal v dalším průběhu na servisu stoprocentní a díky čtyřem brejkům duel otočil. Při svém debutu v Melbourne tak mohl po dvou hodinách a 44 minutách slavit postup.

Dvaatřicátý nasazený Lehečka zvítězil za hodinu a 43 minut. Soupeře přehrál v poměru vítězných míčů 33:16, zaznamenal také šest es. Pár dní po premiérovém triumfu na okruhu ATP v Adelaide si tak připsal šesté vítězství za sebou. V dalším kole prvního grandslamu sezony narazí na Američana Alexe Michelsena.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi získal první set díky brejku v šesté hře, ve druhé sadě sebral Zapatovi servis dokonce třikrát. Ve třetím setu odvrátil český tenista za stavu 1:2 tři brejkboly, v sedmé hře naopak prolomil soupeřovo podání a později využil hned první mečbol.

„Nebylo to nic jednoduchého. I když jsem tu včera a předevčírem trénoval, tak ten vítr nebyl takový jako dnes. Docela mě to ráno překvapilo. Věděl jsem ale, že to bude pro oba stejné. Snažil jsem se s tím co nejlépe popasovat a vyšlo to dobře,“ řekl Radiožurnálu Sport Lehečka.

Ve čtyřhře zahájily první společnou sezonu úspěšně Kateřina Siniaková a Storm Hunterová. Česko-australský pár, který se dal dohromady poté, co Siniaková přerušila spolupráci s Barborou Krejčíkovou, porazil kolumbijsko-kazašskou dvojici Camila Osoriová, Julia Putincevová dvakrát 7:5.

Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Lehečka (32-ČR) - Zapata (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3, Fils (Fr.) - Veselý (ČR) 4:6, 7:5, 6:2, 6:3, Ruud (11-Nor.) - Ramos (Šp.) 6:1, 6:3, 6:1, Norrie (19-Brit.) - Varillas (Peru) 6:4, 6:4, 6:2, Griekspoor (28-Niz.) - Safiullin (Rus.) 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5, Zeppieri (It.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), Michelsen (USA) - McCabe (Austr.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:1, 6:2, Cazaux (Fr.) - Djere (Srb.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 6:2, Dimitrov (13-Bulh.) - Fucsovics (Maď.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:1), 6:2, Purcell (Austr.) - Valkusz (Maď.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, 7:5, Klein (SR) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:3), 6:3, Rune (8-Dán.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, Paul (14-USA) - Barrere (Fr.) 6:2, 6:3, 6:3, Nagal (Indie) - Bublik (31-Kaz.) 6:4, 6:2, 7:6 (7:5), Draper (Brit.) - Giron (USA) 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2, Šang Ťün-čcheng (Čína) - McDonald (USA) 6:3, 1:6, 3:6, 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo: Macháč, Čang Č'-čen (ČR/Čína) - Gille, Vliegen (15-Belg.) 6:4, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Keninová (USA) 7:6 (7:2), 6:2, Kasatkinová (14-Rus.) - Stearnsová (USA) 6:2, 3:6, 6:2, Cocciarettová (It.) - Sunová (Švýc.) 6:1, 7:5, Stephensová (USA) - Gadecká (Austr.) 6:3, 6:1, Trevisanová (It.) - Zarazuáová (Mex.) 4:6, 6:4, 6:2, Azarenková (18-Běl.) - Giorgiová (It.) 6:1, 4:6, 6:3, Navarrová (27-USA) - Wang Si-jü (Čína) 6:1, 6:7 (5:7), 7:5, Dodinová (Fr.) - Ču Lin (29-Čína) 6:4, 6:3, Collinsová (USA) - Kerberová (Něm.) 6:2, 3:6, 6:1, Tausonová (Dán.) - Minnenová (Belg.) 7:5, 7:5, Burelová (Fr.) - Kruničová (Srb.) 6:4, 6:1, Ostapenková (11-Lot.) - Birrellová (Austr.) 7:6 (7:5), 6:1, Wang Ja-fan (Čína) - Cirsteaová (22-Rum.) 0:6, 7:5, 6:2, Blinkovová (Rus.) - Bucsaová (Šp.) 6:2, 6:4, Boulterová (Brit.) - Jüan Jüe (Čína) 7:5, 7:6 (7:1).

Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) - Osoriová, Putincevová (Kol./Kaz.) 7:5, 7:5.