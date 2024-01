Výlev vzteku, Rus vyděsil podavačku míčků. Fanoušci žádají diskvalifikaci

Netrefil ji, ale rozhodně vyděsil. To je z videa, na němž si napálením míčku do plotu, u něhož stála mladá podavačka míčů, ulevil po nepříznivém vývoji zápasu na Australian Open ruský tenista Pavel Kotov. Především na sociálních sítích schytává kritiku, že měl být potrestán stejně jako by ji trefil - tedy diskvalifikován. Pětadvacetiletý hráč nakonec v pětisetové bitvě porazil Francouze Arthura Rinderknecha a postoupil do 2. kola.