Talent Menšík (18) si věří: Dokážu hrát ještě lépe! Elitní sok smekl klobouk

S jakými pocity odlétáte z Austrálie?

„Odjíždím jen s tím nejpozitivnějším. Kdyby mi někdo řekl, že odehraji finále na challengeru sto pětadvacítce v Canbeře, pak projdu kvalifikací Australian Open, uhraju jedno kolo a odehraju tak skvělý zápas ve druhém kole proti hráči z top 10, bral bych to všemi deseti. Určitě to hodnotím velice pozitivně. Zápas s Hurkaczem byl velmi náročný, bylo to moje druhé utkání proti hráči z elitní desítky, takže trošku i nervozitka, ale když to porovnám se zápasem s Taylorem Fritzem (1:6, 2:6, 0:6) na US Open, je to sto a jedna. Zkušenosti z Ameriky jsem dokázal takhle dobře přenést do tohohle zápasu, a proto to dopadlo skvělým výkonem a zápasem.“

