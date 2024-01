Vaidišová, Kvitová a další. Když Češky ničí jedničky, tečou slzy i nervy

Už jen střet se světovou jedničkou na grandslamovém turnaji je pro české tenistky svátek. A zdolat ji? To je událost, na kterou se nezapomíná. Za posledních 20 let se to podařilo šestkrát. Zvládly to i dvě teenagerky. Nicole Vaidišová v sedmnácti srazila na Roland Garros 2006 Amélii Mauresmovou, devatenáctiletá Petra Kvitová při US Open 2009 přemohla Dinaru Safinovou. To bylo do soboty také naposledy, co jakákoliv náctiletá hráčka na grandslamu takto zazářila. Pak přišla Linda Nosková… Kdo jsou její české předchůdkyně? Projděte si české výhry proti světovým jedničkám na grandslamech za posledních 20 let