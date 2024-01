Hradecká o souboji K+S: Problémy už dřív. Katka je čertík, dokáže vyjet

Byla poslední dlouhodobou spoluhráčkou Kateřiny Siniakové, než ta spojila síly s Barborou Krejčíkovou. Sama zažila krušný rozchod slavného deblového páru a to, jaký byl první vzájemný zápas proti sobě. Jestli si někdo dokáže představit, jak může vypadat střet dvou deblových hvězd K+S ve čtvrtfinále Australian Open proti sobě, je to Lucie Hradecká (38 let). A nastávající maminka se ochotně podělila o své názory.

Sama jste byla polovinou úspěšného páru H+H, který se proslavil dvěma grandslamovými tituly i stříbrem z olympiády v Londýně 2012. Sezonu nato jste se ve zlém rozešly. Ani ne po půl roce, v květnu 2014, jste pak proti Andree Hlaváčkové nastoupila ve finále turnaje WTA v Praze. Co vám z toho zápasu utkvělo v paměti?

„Zvláštní zážitek. Ani jedna nechce s tou druhou prohrát, tak jsme to aspoň s Andreou měly. Na druhou stranu máte tu druhou úplně přečtenou, už z jejích pohybů poznáte, kam bude míč hrát. Andree třeba stačilo poslat servis na téčko a už jsem si jen šla pro volej, protože jsem přesně věděla, jaký return přijde. A myslím, že u Katky s Bárou to nebude jiné, tak mají jedna druhou dokonale načtenou.“

Každý snáší takový zápas asi jinak. Jak jste ho brala vy?

„Byla jsem nervózní, na kurtu jsem se hlídala, aby to nebylo mega vyhrocený. My to měly s Andreou složitý. Jak jsme se rozešly, nějakou dobu jsme se pomalu ani nepozdravily. O to prestižněji jsme naše vzájemné zápasy asi braly. Když jsem ji porazila i podruhé, říkáme si s trenérem: A máme to 2:0! (smích) Ale jinak to není moc příjemný zážitek. Zvlášť, když se Katka s Bárou potkají takhle brzy po rozchodu. Navíc na velkém turnaji v závěrečném kole. Bude záležet, která z nich to zvládne lépe emočně.“

Podivný náboj bude mít zápas i kvůli tomu, že poslední dva ročníky Australian Open Siniaková s Krejčíkovou společně vyhrály, obě jsou vlastně obhájkyně.

„Přesně tak. Žádná nebude chtít prohrát, budou se snažit jedna druhé ukázat, že ona byla tou lepší ve dvojici. Takhle to funguje u všech. Rozhodně to pro ně bude hodně prestižní zápas.“

Jaký pár favorizujete? Siniakovou se Storm Hunterovou, nebo Krejčíkovou po boku Laury Siegemundové?