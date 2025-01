Češi v Austrálii: esa chystají útoky, obavy u Vondroušové. Udělá Macháč vítr?

Video se připravuje ... Čtrnáct posledních ročníků Australian Open mělo alespoň jednoho českého čtvrtfinalistu. Pokud se má série z Melbourne protáhnout, skrývá se ten další mezi letos kvalifikovanou devítkou. Česká výprava je chudší o zraněné Barboru Krejčíkovou s Karolínou Plíškovou, největší naděje se vkládají do momentálních domácích jedniček Karolíny Muchové a Jiřího Lehečky. Vtělit se do hrdinské role ale může i řada dalších. Začíná se již v neděli, tituly obhajují Jannik Sinner s Arynou Sabalenkovou.

Před dvěma lety v Melbourne Parku prožil velký průlom, coby jednadvacetiletý a relativně neznámý junák ze 71. místa žebříčku prošel až do čtvrtfinále. Loni platil daň za vyhraný turnaj v Adelaide, který bezprostředně předcházel grandslamu a skončil už ve 2. kole. Nyní vyhrál Brisbane, sebevědomě se odhlásil z obhajoby v Adelaide a sází na sebe, že velké věci předvede na největší scéně. „Mám vysoké cíle. Už jsem tam hrál čtvrtfinále, vím, čeho jsem schopný. Neříkám, že vyhraju, ale ještě své maximum zlepšit o kolo by bylo fajn,“ přál si Lehečka, kterému již v osmifinále hrozí desetinásobný šampion Novak Djokovič.

Z posledních šesti grandslamů, které absolvovala, dvakrát postoupila do semifinále a jednou do finále. Karolína Muchová je hráčkou velkých turnajů a její talent nemá limity. V osmadvaceti touží stůj co stůj uchvátit velký titul, od kterého ji stále drží především chatrné zdraví. Sezonu rozjela na United Cupu hvězdným trojbojem, z prvních čtyř hráček žebříčku dokázala porazit jen Italku Jasmine Paoliniovou. V Melbourne ji čeká zápřah od úvodních kol, už v tom druhém jí hrozí někdejší šampionka Naomi Ósakaová a ve třetím střelkyně Jelena Ostapenková.

Ve stínu poprasku, který vyvolaly jeho scény a křeče na United Cupu, zůstaly excelentní výkony, jež v Sydney předváděl. Tenhle chlapík od Berouna s krátkými šortkami a svéhlavou povahou má extrémní talent, a pokud se dokázal dát zdravotně do pořádku, může udělat v mužském pavouku velký vítr. Loni uvízl ve 3. kole po vypjaté řeži s Karenem Chačanovem, letos mu ve stejné fázi hrozí Novak Djokovič.

Pomalu ale jistě. V tomhle módu se zatím vyvíjí kariéra Lindy Noskové. Dvacetiletá slečna obhajuje v Melbourne čtvrtfinále, které si loni při premiéře vysloužila senzačním skalpem Igy Šwiatekové. Po oddechovém čase v konci loňské sezony výrazně zapracovala s ostříleným koučem Tomášem Krupou na technice. Převedení změn do praxe bude chtít zřejmě čas, čemuž odpovídají i poslední nevýrazné výsledky. Ve 3. kole hrozí obhájkyně titulu Aryna Sabalenková, už vstupní zápas proti čerstvé dánské šampionce z Aucklandu Claře Tausonové nebude vůbec jednoduchý.

Austrálie je posledním grandslamem, kde ještě nedošla do čtvrtfinále. A po skreči v Adelaide kvůli zranění třísla panují obavy, jak pro ni letos turnaj dopadne. Když zdraví dá, nemá wimbledonská šampionka, která se vrací po operaci ramene a půlroční pauze, limity. V přípravě nabrala čtyři kila svalové hmoty, což jí pomáhá zostřit údery. Los jí do prvních kol, ač není nasazená, nepřihrál zásadní zarážku. Teď jen to zdraví…

V devatenácti vstupuje do sezony, v níž už bude mít co ztratit. Supertalent se touží udržet na trajektorii vývoje největších hvězd, rok zahájil dvěma čtvrtfinálovými účastmi, jimiž zahnal předvánoční a výsledkově nepovedené Next Gen Finals v Saúdské Arábii. Začátek sezony ho stál hodně sil, skalp silného Američana Bena Sheltona ale vypovídá o Menšíkových kvalitách. Už ve 2. kole na něj číhá v Melbourne nasazená šestka Casper Ruud, s hráči z top 10 má ale přes své mládí skvělou bilanci 4:4.

Rok zahájila velmi slibně čtvrtfinále v Brisbane, kde ji zastavila až pozdější šampionka Aryna Sabalenková. I dva vyhrané kvalifikační zápasy v Adelaide lze brát jako úspěch. Problémem je však soupeřka do úvodního kola Australian Open – sedmnáctiletá Ruska Mirra Andrejevová, jež myslí v Melbourne na průlom do posledních kol. Nachytá ji česká obranářka?

Světovou jedničku v deblu čeká už dvanácté vystoupení v hlavní soutěži Australian Open. Grandslam u řeky Yarry je ale její jasně nejslabší, za víc než dekádu na něm získala v singlu pouze tři vítězství. A zdá se, že i letos je odsouzená soustředit se na svůj parádní debl, protože ve dvouhře ji už v úvodním kole vyzve nasazená dvojka Iga Šwiateková.

Osmnáctiletou kvalifikantku čeká už páté vystoupení v hlavní soutěži grandslamu, na největší scéně ale ještě nezapsala jedinou výhru. To by se nyní mohlo změnit. Kvalifikací prošla Bejlek poměrně jistě a šestadvacetiletá Američanka Caroline Dolehideová je možná nejvýhodnějším losem, který na grandslamech zatím měla.