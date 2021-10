Billie Jean King Cup v Praze: šatny s Hradem, ale systém ničí českou sílu

Krejčíkovou čekají galeje

Těší se jak malá, startu v O2 areně obětovala zbytek sezony. Barbora Krejčíková je největší hvězdou BJK Cupu. Hráčka, jež byla po většinu kariéry zvyklá na hrstku diváků u svého kurtu, najednou bude v centru dění na domácím stadionu pro 12 000 fanoušků. „Nejvíc se těším na arénu, jak to tam bude bouřit. Doufám, že to pak na kurtu zvládnu, protože už teď o tom přemýšlím a třesou se mi nohy,“ líčila nedávno.

Šampionku Roland Garros čeká těžká šichta. Zápasy se hrají v jednom sledu na dvě dvouhry a závěrečnou čtyřhru. Začíná se soubojem dvojek, pak přijdou na řadu týmové jedničky (Krejčíková by měla čelit v pondělí Angelique Kerberové a ve čtvrtek Belindě Bencicové). A za nerozhodného stavu by ji navíc čekal soudný debl po boku Kateřiny Siniakové.

„Bára bude hrát singl jako druhá a mezi zápasy je pauza jen třicet minut, ať se děje co se děje. To je pro ni velmi těžký,“ uvědomuje si kapitán Petr Pála, jak vysilující šichta může Krejčíkovou čekat. Ta již deklarovala, že je připravena na všechno a půjde do každého zápasu, do něhož ji kapitán nasadí.