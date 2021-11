Pálův tah bez Krejčíkové nevyšel: Společné rozhodnutí, byl na ni tlak

Taky ve druhém souboji českého týmu ve „skupině smrti“ rozhodovala závěrečná čtyřhra. A znovu dostala před českou jedničkou Krejčíkovou, která právě dohrála zápas dvouhry, přednost Lucie Hradecká. „Sedli jsme si s trenéry i s Bárou a ptali se jí, jak se cítí. Bylo to společné rozhodnutí. Kačka s Luckou minulý zápas vyhrály, teď to nedopadlo, jenže to bylo po skvělém výkonu soupeřek,“ komentoval nominaci kapitán Petr Pála.

České duo od začátku marně dotahovalo. Hradecká v zápase celkem třikrát přišla o podání, naopak Švýcarky byly stoprocentní. „Bylo potřeba si držet servisy, ale bohužel jsme nezabily pár volejů. Já jsem blbě začala dvěma debly. Holky naopak servírovaly výborně a my jsme nedaly moc returnů, neměly jsme na příjmu příliš šancí,“ litovala Hradecká. „Předvedly super výkon, nedaly nám skoro šanci. Výborně servírovaly. Naše aktivita nestačila. Pořád jsme dotahovaly,“ doplnila Siniaková.

Češky se za celý zápas propracovaly k pouze k jednomu brejkbolu. „Povrch byl rychlý, byla to otázka servisu a returnu a v tom soupeřky dominovaly. Bohužel hrály tak dobře, že se to holkám nepovedlo otočit,“ řekl Pála.

Na českých hráčkách bylo vidět velké zklamání z vyřazení. „Skupina byla těžká. Nechaly jsme na kurtu všechny všechno, ale nevyšlo to. Samozřejmě to hrozně mrzí, ale nebyl to náš den,“ konstatovala olympijská vítězka z Tokia Siniaková.

Česká jednička sice znovu prohrála zápas dvouhry, když nestačila na Belindu Bencicovou, kapitán Pála se však za debutantku Krejčíkovou postavil. „Báře chybělo, že si nezahrála nějakého singla (v týmové soutěži) dřív. Teď na ni byl velký tlak. Měli jsme hrozně těžkou skupinu, člověk musí hrát hrozně dobře, když chce porazit Kerberovou nebo Bencicovou,“ upozornil.

Jak se ukázalo, povrch Rebound Ace nakonec Krejčíkové tolik do karet nehrál. „Povrch byl docela rychlý, Bára by možná potřebovala malinko pomalejší, kdy míče výš vyskakují. Ale to bylo v režii ITF a to jsme nemohli ovlivnit,“ prohlásil kapitán.

Nový formát týmové soutěže jen pár minut po vyřazení hodnotit nechtěl. „Byl to svátek, diváci dorazili i v téhle těžké době. Končí se ale hodně pozdě, Švýcarky dohrály a v pátek je čeká další zápas. Je to hodně rozházené i z pohledu tréninkového dne, míň času jsme strávili dohromady jako tým,“ rekapituloval Pála.

Podobně hovořila i nejzkušenější hráčka v týmu. „Po prvním zápase jsme se dostaly na hotel až ve dvě ráno. A další den byl člověk rozsekaný. Já jsem se z toho sbírala ještě další den, nebylo to příjemné,“ dodala Hradecká.