Hvězda z plakátu (19) se ukáže v Praze. Prohrává, ale smlouvy se hrnou

Na konci minulého léta vystřelila jako raketa. Uchvátila svět, když coby první kvalifikantka v historii ovládla grandslamové US Open. V pouhých osmnácti letech se z Emmy Raducanuové přes noc stala globální sportovní hvězda, aby už za pár měsíců čelila kritice za špatné výsledky a přístup k tenisu. Co čekat od „holky z plakátu“ v nadcházejícím duelu na pražské Štvanici v rámci Billie Jean King Cupu?

Dokázala, co žádná jiná tenistka před ní. Z kvalifikace došla až na grandslamový vrchol. Emmě Raducanuové se okamžitě dostalo mimořádné pozornosti. „Byla to obrovská bomba, co se přihodilo na US Open. Šla z kvalifikace, vyhrála turnaj bez ztráty setu. V našich vodách to byl obrovský zásah a co teprve ve Velké Británii. Jak velký o ni byl zájem, si jen těžko můžeme představit,“ smekl kapitán českého výběru Petr Pála.

Reprezentantce Velké Británie narozené v Torontu čínské matce a rumunskému otci rázem patřil sportovní svět. Marketingové společnosti okamžitě vycítily jedinečný potenciál nové hvězdy na scéně. A Raducanuová začala mít napilno i ve chvílích, kdy odložila raketu.

„Asi všichni jsme si všimli, že je unikátní. Vyhrála US Open z ničeho nic. Ale je otázka, jestli to nepřestřelila s aktivitami mimo kurt. Je důležité se soustředit na tenis, na odpočinek,“ upozornila Češka Tereza Martincová na další stránku mimořádného úspěchu.

Další členky britského týmu: Harriet DARTOVÁ (25 let/101 WTA) Katie SWANOVÁ (23 let/221 WTA) Sonay KARTALOVÁ (20 let/370 WTA)

Nyní devatenáctiletá Raducanuová podepsala již osm významných sponzorských smluv – naposledy s Porsche, když se stala ambasadorskou slavné automobilky. „Tuhle značku jsem milovala od mládí. Jeden z mých trenérů řídil model 911 Targa a já jsem snila, že jednou budu sedět ve svém vlastním,“ zářily oči tenistce.

„Je mladá, zajímavá svými kořeny, takže chápu, že je zájem z téhle strany. Její příběh je zajímavý. Ale když se podíváme na ženský tenis, grandslam může vyhrát, když to řeknu blbě, pomalu kdokoli. Teď je na ní a na lidech okolo, jak se k tomu postaví, aby to nebylo na úkor tenisu,“ konstatovala Martincová.

Výsledky na kurtu totiž hovoří jasně. Loni Polona Hercogová a Ana Bogdanová. Letos Sloane Stephensová a Caroline Garciaová. To jsou jména všech soupeřek, které Britka dokázala od svého nezapomenutelného triumfu v New Yorku porazit.

Za sedm měsíců dost chabý výčet pro tenistku z 12. místa světového žebříčku. „Veškerý respekt, který měla po US Open, vyprchává, což je škoda,“ upozornila během turnaje v Miami bývalá hráčka a tenisová expertka Daniela Hantuchová .

Raducanuová se s letošní bilancí dvou výher a pěti porážek zcela logicky dostala pod tlak, kritika je podle ní však nespravedlivá. „Trénuji pět nebo šest hodin denně a v klubu jsem každý den dvanáct hodin,“ prohlásila po poslední prohře s Kateřinou Siniakovou. Sponzorským povinnostem se prý Raducanuová plánuje věnovat tři až čtyři dny každé čtvrtletí. „Opravdu toho není tolik. Naopak trénuji velmi tvrdě,“ upozornila.

Na rozdíl od řady jiných, momentálně herně úspěšnějších tenistek, z propagačních materiálů před víkendovým programem BJK Cupu vykukuje právě její rozesmátá tvář. Do kvalifikační bitvy proti České republice povede svoji zemi jako týmová jednička.

Kromě bídné aktuální formy je tu ale další hendikep – na antuce nemá v celé kariéře odehraný jediný turnaj kategorie WTA. „Je k tomu však potřeba přistoupit s obrovským respektem. Proti ní i proti ostatním bude nutné předvádět antukový tenis,“ apeloval Pála na své svěřenky a mírnil přehnaný optimismus.

Český kapitán se k hlavní osobnosti britského týmu dívá s velkým respektem. „Že přijde její hlušší období, se dalo očekávat. Říkám si, že když někdo vyhraje grandslam, nebezpečný bude. Teď v Miami hrála s Katkou Siniakovou a byl to výborný zápas. Je potřeba, abychom se jí dostali do hlavy, že to je antuka a jiný povrch. Ale ta holka má obrovskou budoucnost,“ prohlásil Pála.

Jisté je, že pokud chce Velká Británie myslet během pátku a soboty na kurtu číslo 1 areálu na pražské Štvanici na úspěch, musí body do šatny přinést právě Raducanuová.

S českými tenistkami má zatím skromnou zápasovou historii. Potkala se jen s Markétou Vondroušovou , kterou dokázala porazit loni ve Wimbledonu. Na souboj týmových jedniček by mělo dojít v sobotu. „Podceňovat ji nemůžeme. Myslím, že se přizpůsobí každému povrchu,“ dodala Vondroušová.