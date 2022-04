Zázračná Fruhvirtová (16) před BJK Cupem: Mám na to porážet nejlepší

Svět poznává další tenisový zázrak z Česka, teprve šestnáctiletou Lindu Fruhvirtovou. Na megapodniku v Miami, stejně silně obsazeném jako grandslamy, se prodrala do osmifinále. Inkasovala první velký šek na 94 tisíc dolarů, v žebříčku vyletěla o sto míst na dnešní 170. příčku. A o víkendu ji možná zahlédnete v akci při BJK Cupu na Štvanici, od Petra Pály jí přiletěla pozvánka na zápas s Velkou Británií. „Žádná holka tu není do počtu, každá může nastoupit,“ má jasno český kapitán.

V USA byl zrovna „spring break“, čas, kdy si školáci vybírají prázdniny a vyrážejí si užívat radovánek na Floridu. Šestnáctiletá Linda Fruhvirtová se tam bavila po svém. Na Hard Rock Stadium, aréně určené pro americký fotbal, skolila grandslamovou šampionku Victorii Azarenkovou či světovou čtyřiadvacítku Elise Martensovou. Z jejího tažení mezi šestnáct nejlepších byl poprask, který ještě přiživila o pár dní později v Charlestonu další WTA výhrou. Týdny, kdy se její kariéra překlápí od nadějné juniorky po aspirantku na přední mety ženského tenisu, teď prodlužuje v Praze coby členka reprezentačního výběru.

Jak jste přijala reprezentační pozvánku od kapitána Pály?

„Je to skvělé, za tuhle příležitost jsem moc vděčná. Překvapilo mě, že jsem dostala nabídku být v nominaci. Nečekala jsem to, bylo to trochu šokující. Nicméně to bylo moc pěkné překvapení. Kapitán mě oslovil v Miami, kde jsem se dostala do formy a odehrála tam několik kvalitních zápasů. Cítím se dobře. Doufám, že v tom budu dál pokračovat.“

Linda Fruhvirtová věk: 16 let (1. května 2005) na žebříčku: 170. letošní bilance: 10:5 úspěchy: osmifinalistka turnaje v Miami (2022), semifinále juniorky ve Wimbledonu (2020), vítězka tří ženských turnajů ITF, vítězka Pardubické juniorky (2019) i Orange Bowlu (2017), mistryně světa s týmy do 14 let (2019) prize money: 158 142 USD (asi 3,56 milionu Kč)

Čemu přičítáte, že se tak daří?

„Nepřišlo to zčistajasna. Hodně jsem na sobě pracovala na kurtu i mimo něj. Makala jsem a výsledky přišly. Jsem moc ráda. Všechno se to prostě sešlo.“

Co vám dala zkušenost z Miami, co jste o sobě zjistila?

„Je pro mě moc důležité, abych v mém věku odehrála a vyhrála takové zápasy proti velkým hráčkám na velkých turnajích. Dodá vám to sebevědomí a uvědomíte si, že máte level na to, abyste takové hráčky poráželi. I když vám lidi říkají, že na takové hráčky máte, uvěříte tomu jedině tehdy, když je skutečně porazíte. Je to důležitý krok v mé kariéře.“

Co vám letělo hlavou, když jste na velkém kurtu čelila takovým jménům jako Azarenková, Badosaová či Mertensová? Poprvé se vám musely plnit sny, pro které jste celý život dřela.

„Ano, byl to splněný sen. Hrála jsem proti soupeřkám, na které jsem se dívala v televizi, když jsem byla malá. Mertensová je výborná hráčka, o Azarenkové ani nemluvím. Dívala jsem se na ni v televizi jako malá, když byla první na světě a vyhrávala grandslamy. Snažila jsem se nemyslet na to, že je na druhé straně někdo jako ona. Soustředila jsem se na sebe a svou hru. Ale teď, když se zamyslím nad tím, že jsem porazila Azarenkovou, je to neuvěřitelné.“

Stihne se člověk během takového zápasu dojmout? Říct si – jo, už jsem něco dokázala…

„Možná na chvilku vám něco probleskne hlavou, ale hned se musíte uzemnit a soustředit se na sebe. Myslím, že se mi to podařilo. Neradovala jsem se příliš brzy, pořád jsem byla v zápase a nemyslela jsem na nic jiného. Brala jsem to míček po míčku. Snažila jsem se předvádět co nejlepší tenis.“

Z jakého zápasu v Miami jste měla nejlepší pocit?

„Ze všech jsem měla super pocit. Všechno to byly skvělé hráčky, nejhůř postavená byla 66. na světě. Je neuvěřitelné hrát tolik zápasů za sebou proti tak vysoko postaveným soupeřkám. V Charlestonu jsem se pak střetla s Bencicovou, která později celý turnaj vyhrála. A mně chyběly dva míčky v tiebreaku na to, abych ji dostala do třetího setu. Hrála jsem proti Badosaové, která je teď třetí na světě. To celé pro mě byla prostě obrovská zkušenost, budu se snažit si z ní vzít co nejvíc a pokračovat tak dál.“

Vylétla jste v žebříčku o víc než 100 míst na současné 170. místo. Jaké možnosti se vám díky tomu na turnajích otevírají?

„Je to skvělé, ale plán turnajů se pořád neví. Dopředu netušíte, kam třeba dostanete volnou kartu, takže moc dopředu vážně nevím. Navíc mám pořád omezený počet turnajů, ve svém věku jich můžu hrát jen čtrnáct mezi ženami. Ale věřím, že se dostanu do kvalifikace na Roland Garros, dál se uvidí.“

Hezky se v sezoně doplňujete s o dva roky mladší sestrou Brendou. Ta v pouhých čtrnácti řádila na dospělých turnajích ITF v Argentině a dva vyhrála, vy jste se pak ukázala také. Hecujete se navzájem?

„Ségra je ráda za mě, stejně jako já byla za ní, když měla tažení předtím v Argentině. Určitě je to skvělý, jsme si hodně blízký, máme výborný vztah, za což jsem moc ráda. Když ona vyhraje, tak je to jako bych vyhrála já a naopak.“

Kromě vás dvou hrají skvěle další mladičké Češky – Linda Nosková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek. Jak vnímáte, že se tolik mladých českých holek dere nahoru?

„Určitě je super vidět, že máme budoucnost a že i takhle mladé holky můžou šplhat ženským žebříčkem nahoru a nejsem osamocená.“

Nyní jste ale v reprezentační společnosti kapacit jako Markéta Vondroušová nebo Karolína Muchová. Jak vás přijaly?

„S holkami se znám. Když se v roce 2020 během covidu hrály týmové soutěže, potkala jsem tam vlastně kromě Marušky (Bouzkové) všechny holky. S ní se ale taky znám, hrály jsme proti sobě teď v Indian Wells. Já nikdy neměla problémy pracovat v týmu, i s holkami v mládežnických kategoriích jsme měly vždy super atmosféru. Doufám, že to tak bude pokračovat i v týmech dospělých.“

Jaké by vlastně pro vás bylo dostat šanci a zahrát si teď BJK Cup?

„Myslím, že by mě to nahecovalo. Už jsem hrála za Česko strašně moc zápasů v týmových soutěžích v mládežnických kategoriích. Teď by to bylo poprvé v dospělých. Nebojím se toho, byl by to super zážitek. Ono to jednou přijde, ať už tento týden nebo v dalších letech.“

Nová generace tenistek: zázračné sestry i juniorské mistryně světa Video se připravuje ...

První velký výdělek? Vše půjde zase do tenisu

Očima otce Hynka Fruhvirta

„Lindu jsem doprovázel na turnajích v Americe a musím přiznat, že její výsledky byly satisfakcí za tu spoustu odvedené práce. Na druhou stranu jsem nebyl překvapený. Vím, že to v ní je, jen jsem čekal, kdy se poctivá práce projeví. Říkal jsem si, že to je jen otázka času. Je fajn, že to přišlo tak brzy a nemuseli jsme čekat déle.

Úspěch v Miami byl pro nás všechny emotivní. Je to obrovský turnaj stejně obsazený jako jakýkoliv grandslam. Je to velké povzbuzení. Ale taky pořád jen první vlaštovka. Nejvíc se mi Linda líbila paradoxně v prohraném osmifinále s Badosaovou. Výsledek byl sice 2:6, 3:6, ale kdo trochu umí číst ve statistikách, uvidí, že tam měla devět brejkbolů a zápas trval hodinu a půl. Měla tam své velké šance proti dneska třetí hráčce žebříčku.

Na druhou stranu je dál spousta věcí, na kterých je třeba pracovat. Musíme se tenisu dál věnovat s pokorou a respektem. Udělat pár výsledků neznamená, že už patříte do špičky. Tenhle výsledek byl takové povzbuzení, ale práce je tam pořád ještě strašně moc. Na druhou stranu se hezky poslouchalo, že lidi kolem světového tenisu byli spokojení a myslí si, že to v jejím případě jde správným směrem. Tak doufejme, že to budou říkat ještě za rok nebo za dva. To je vždycky otázka.

Chválil nás i Patrick Mouratoglou, chodí na Lindiny zápasy, někdy je spolu rozebíráme. Máme spolu dlouhodobě nastavenou spolupráci a ta funguje. On má vždy dobré postřehy. Ale s volnými kartami nám pomoct nemůže, ty dávají majitelé nebo ředitelé turnajů. Linda teď v Americe dostala tři, což je neuvěřitelné. Ti lidé nám ukázali, jaký mají k Lindě respekt, když jí dali tuhle možnost. Přitom Amerika je tenisová velmoc, mají desítky hráček, které by kartu rády dostaly. A přesto ji dostala holka z tak malého státu někde v Evropě, to je unikát.

Momentálně jsem jezdil s Lindou po Americe já, trenér Jan Příhoda se věnuje mladší dceři Brendě a pro Lindu někoho hledáme. Doufám, že brzy někoho vhodného najdeme.

Je pravda, že teď během cesty po USA vydělala skoro 105 tisíc dolarů, což nám pomůže. Ale v ekonomice tenisu je to tak, že pokud se vám podaří nějaké prostředky získat, tak jste stejně nucený, pokud to chcete dělat dobře, všechno dát zase do sportu. Protože jakýkoliv individuální sport je dneska extrémně drahý a musíte do něj vkládat veškeré prostředky. A to taky děláme. Takže pro nás to má efekt jen v tom, že můžeme zlepšit přípravu.

Lepší možnosti budou i díky posunu na 170. místo žebříčku. Je to velký rozdíl, posunula se o sto míst, dostane se do lepších turnajů. Ale pořád má omezení, že může za rok odehrát ve svých šestnácti letech jen 14 turnajů mezi ženami. To je brutální. Takže musíme s turnaji vlastně šetřit, nemůžeme se vydat všude, kam bychom chtěli.“

FRUHVIRTOVÁ LETOS NA OKRUHU WTA

Charleston antuka 2. kolo

Bencicová (Švýc.) 1:6, 6:7

Konjuhová (Chorv.) 4:6, 6:1, 6:3

Miami beton 4. kolo

Badosaová (Šp.) 2:6, 3:6

Azarenková (Běl.) 6:2, 3:0 skreč

Mertensová (Belg.) 7:5, 2:6, 6:1

Koviničová (Č. Hora.) 6:0, 6:4

Indian Wells 1. kolo kvalifikace

Bouzková 0:6, 5:7