Po smrti maminky si dala Nosková pauzu: Nevěděla jsem, proč hraju

PŘÍMO Z MÁLAGY | V neděli oslaví teprve dvacetiny, ještě o den dřív povede Česko ve čtvrtfinále BJK Cupu do bitvy s Polkami poprvé jako jednička. Lindu Noskovou čeká zápas s Igou Šwiatekovou, kterou zvládla šokovat na úsvitu sezony při Australian Open. Od té doby zažil mladý český supertalent mnoho. Truchlila po smrti maminky Ivany, byla blízko medaile na olympiádě, vyhrála první WTA turnaj a po US Open si dala na víc než dva měsíce pauzu, aby nevyhořela. „WTA nás chce vycvičit, ale nejsme roboti,“ vysvětlovala kurážné rozhodnutí.

Je materiálem pro top 10, největším mladým talentem z Česka. Sezona 2024 byla pro ranařku z Přerova Lindu Noskovou plná vzletů i těžkých chvil. Aktuálně 26. tenistka žebříčku v ní má zápasovou bilanci 28:17, za rok si polepšila o 14 míst. Možná se čekal rychlejší vzestup letošní čtvrtfinalistky Australian Open, ona však dbá na to, aby byl postupný a trvalý. A kvůli tomu někdy musíte udělat i krok zpět…

Od US Open jste nehrála ostrý zápas. Jaká je forma?

„Výkonnostně to není to, co to bylo na US Open nebo v Monterrey (vyhrála tam v srpnu první titul). Je samozřejmé, že když člověk na téhle úrovni nějaký čas nehraje, podepíše se to na něm. Ale pomalu se do toho dostávám. O to rychleji, že jsem v týmu, který má ty nejvyšší cíle a všechny chceme pro vítězství udělat co nejvíc.“

Proč jste se rozhodla pro tak radikální krok a od newyorského grandslamu nehrála? Je hodně neobvyklý…

„Spousta lidí, když jsem jim to oznámila, říkala, že takový krok nechápou. Všichni jsou zvyklí, že hrajeme jako roboti, dáme si maximálně pauzu týden nebo dva a pak se kolotoč rozjede nanovo. Já to chtěla změnit. Přijde mi, že se nás WTA snaží vycvičit, abychom hrály co nejvíc zápasů a turnajů. Chtěla jsem prostě zpomalit tempo, restartovat se a zase si užívat tenis, což se mi v tu chvíli zrovna moc nedařilo.“

Což je poté, co vám na začátku července zemřela maminka Ivana, a vy jste jen hrála a hrála turnaje, pochopitelné.

„Přišlo mi, že melu z posledního. Fyzicky mi nebylo nic, cítila jsem se v pořádku, ale upřednostnila jsem mentální zdraví. Odpískala jsem Asii, přišlo mi to smysluplnější.“

Jak jste si čistila hlavu?