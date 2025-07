V koleni prasklo, klub mě podpořil, říká Moravčík. Jak dlouho bude posila Litvínovu chybět?

Potkal ho pořádný pech. Zadák Michal Moravčík (30) se po čtyřech sezonách v nabité Spartě přesunul do Litvínova, kde měl být v zásadě nedotknutelným esem. Jenže si poranil koleno. „Je to průšvih. Spoléhali jsme na něj jako na top beka týmu,“ zamrzelo kouče Michala Broše. Svěřenec s reprezentačními zkušenostmi se vrátí nejdřív s koncem podzimu.

Kdy a jak se vám zranění přihodilo?

„Začátkem letní přípravy, blbě jsem došlápnul, v koleni to prasklo. Druhá rána přišla při zjištění celkové diagnózy po všech vyšetřeních. Mluvil jsem ale s těmi, kteří mě budou dávat dohromady, jaké jsou varianty. Prvních pár dnů nebylo optimálních, ale pak jsem se trošku srovnal. Podpořila mě rodina i Litvínov, což hodně pomohlo. Starosti vypadly z hlavy.“

Takže výhled je veskrze pozitivní? Vracet byste se měl na přelomu listopadu a prosince.

„Jsem v procesu hojení a rekonvalescence. Zaměřuju se na aktuální situaci a ne na to, co mě čeká za delší čas. Jdu krok po kroku. Zaobírám se tím, co můžu ovlivnit.“

Ve městě jste působil už před čtyřmi lety, přispěl jste k záchraně. Jaké máte vzpomínky?

„Jenom ty nejlepší. Proto jsme se s manželkou rozhodli, že Litvínov bude dobrou volbou. Těšil jsem se. Realita je teď ale jinačí.“

Aspoň máte dvouletý kontrakt. Času teoreticky dost.

„Na to člověk nehraje, chtěl bych se ukázat co nejdřív, ale určitě jak říkáte, nějaké záruky jsou. Pak se budu snažit splatit důvěru, kterou do mě vložili.“

Čím konkrétně?

„Stal se ze mě defenzivnější bek. Na Spartě byla velká konkurence, ne každý tam může hrát přesilovku, přivedli se na ni jiní hráči. Musel jsem se přizpůsobit, role byla jiná. Uvidíme, jaká bude v Litvínově. Člověk věkem zraje. V první řadě jsem obránce, očekává se, že defenziva bude prim. Ale určitě se rád zapojím do útoku a podpořím ho.“

Vrátil jste se do úplně jiné organizace?

„Změnilo se hodně. Byl jsem v klubu za starého vedení, je to jinak nastavené, ale nechci se pouštět do hlubšího srovnávání. Moc času jsem ještě v Litvínově nepobyl. Těším se na spolupráci, kádr se hodně obměnil, nakopli ho hlavně Kašouni (bratři Kašové).“

Co hodnocení sparťanského angažmá bez zisku kýženého titulu?

„Jak říkáte. V klubu je jeden cíl, který se nepodařil, mrzí mě to, šance byly. Chyběly určité detaily, což si na Spartě vyjasnili, rozhodli se k řezu kádru. Já jsem tam nechal všechno, nic jsem nevypustil. Že se něco občas nevydaří, to je součást sportu. Budu vzpomínat v dobrém. Po rodinné stránce i z hlediska fungování klubu si nemůžu stěžovat.“

