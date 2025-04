Tenistky jsou bez finále BJK Cupu. Den blbec, litovala Nosková. Po šesti letech čeká baráž

Místenku na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové si české tenistky nezajistily. Po čtvrteční výhře nad Brazílií nestačily na Španělsko, které nakonec ostravskou kvalifikační skupinu vyhrálo. Marie Bouzková i Linda Nosková padly ve dvou setech. „Pro mě to byl den blbec. Většinou se to sejde v nepravý moment, kdy tam člověk přijde a ví, že to není úplně nejlepší a není ve své kůži,“ popisovala Nosková.

V úvodních dvou dnech kvalifikace vyřídily Češky i Španělky soupeřky z Brazílie, aby si to v sobotu spolu rozdaly v rozhodujícím zápase hraném na dvě výhry. Španělská kapitánka Carla Suárezová Navarrová poslala na kurt Cristinu Bucsaovou místo Sary Sorribesové Tormové. Nečekaný tah jí vyšel, sedmadvacetiletá rodačka z Kišiněva, jež zpočátku reprezentovala rodné Moldavsko, zdolala Marii Bouzkovou 7:5 a 6:1.

„Jestli jsem tušila, s kým budu hrát? Byla jsem připravená na obě varianty, padesát na padesát,“ líčila česká tenistka. „V pátek jsem se dívala, jak hrála Sara, pak jsem viděla i nějaké zápasy Bucsaové. Ještě jsem s ní nevyhrála. Minulý rok to s ní bylo na tři sety a prohrála jsem, takže pro mě je nepříjemná.“

Bouzková tahala za kratší konec provazu už od první sady. Když však její sokyně podávala na vedení 1:0 na sety, Češka srovnala. „Bylo docela smolné, že když jsem ji brejkla na 5:5, potom zahrála dva super returny. Poté, co jsem si vzala její servis, jsem možná moc spěchala a mohla jsem hrát trochu pečlivěji. Cítila jsem, že to četla dobře a vracela mi to, takže jsem chtěla vymýšlet víc a z toho plynuly chyby,“ mrzelo Bouzkovou.

Druhý set už vyzněl jednoznačně, po hodině a 42 minutách šly Španělky do vedení. V čem byla podle Bouzkové největší síla 94. hráčky světového žebříčku? „Obecně strašně dobře čte hru. Je dost blízko lajny, takže ten tlak, který na člověka vyvíjí, je nepříjemný. Připadalo mi, že všude byla o pár krůčků napřed,“ ohlížela se.

Když to prostě nejde...

Nevedlo se ani Lindě Noskové, která padla se španělskou týmovou jedničkou Jéssicou Bouzasovou Maneirovou 4:6 a 2:6. „Věděla jsem, že se necítím dobře, a že to nebude úplně stoprocentní. Do toho hraje soupeřka takový neoblíbený tenis. Ještě tam jsou emoce a nervy. Je to takových pár věcí, které když se spojí...,“ pokrčila rameny Nosková. „Člověk chce hrát pokaždé co nejlépe, ale když to prostě nejde, je to těžké.“

Jakékoliv naděje českých reprezentantek na postup mezi elitní osmičku jsou fuč, poprvé od roku 2019 si svěřenkyně Petra Pály zahrají baráž.

Doplatily na znatelné absence. Zatímco Španělkám scházela pouze světová devítka Paula Badosová, český kapitán nemohl počítat s Karolínou Muchovou, Kateřinou Siniakovou, Barborou Krejčíkovou nebo Markétou Vondroušovou. Poslední dvě jmenované dorazily do Ostravy tým podpořit, stejně tak i Lucie Šafářová.

„Určitě to znamená hodně. Jsem ráda, že nás holky podporují, i když nemůžou být s námi na kurtu. Všechny jsme rády, že se k nám přidaly,“ doplnila skleslá Nosková.