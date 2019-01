Davis Cup, dítě, svatba. Tenistu Veselého čeká našlapaný rok | iSport.cz

V jaké formě a rozpoložení přijíždíte?

„Když budu mluvit sám za sebe, tak by forma mohla být lepší. To může být vždycky. Uhrál jsem semifinále na challengeru, alespoň. Nějaké zápasy jsem získal. V loňském roce jsem měl spoustu měsíců, kdy jsem nehrál, marodil jsem. Chybí mi zápasová praxe, trošku sebevědomí. To je sport. Úvod roku mohl být lepší, ale mohl být ještě horší. Beru to, jak to je. Jdeme na Holanďany, kteří mají velmi kvalitní tým, ale myslím si, že ani jejich forma není na nějakém extra suprovém stavu. Haase, co vím, tak poslední zápasy úplně nezářil. Bude to vyrovnané utkání, na domácí půdě hrajeme lépe než mimo. Ale uvidíme, jak nám všechno sedne. Povrch by měl vyhovovat nám, je středně rychlý, takže věřím, že do pátku se dokážeme připravit. A zabojujeme o to, abychom se dostali do závěrečné části.“

Je pro vás pořád Davis Cup „nakopávákem“ v kariéře? Že se hráč v domácím prostředí a týmové soutěži může nabít energií a těžit z ní?

„Poslední dva tři Davis Cupy už to tak cítím. Všichni víme, že první Davis Cupy pro mě byly docela složité. Nehrál jsem dobře, trápil jsem se. Pak najednou skončil Tomáš (Berdych), Radek (Štěpánek) byl zraněný a dostal jsem se do pozice týmové jedničky. Psychicky jsem to zřejmě nebyl úplně připravený, některá utkání jsem nezvládl, takže úvod v Davis Cupu pro mě nebyl úplně ideální. Bylo to už trošku i mentální. Řekl bych, že právě od Holansdka (2017), kde jsme hráli na antuce a i když jsme prohráli 2:3, tak zápasy byly slušné. V Maďarsku, až na páteční zaváhání, jsem taky podal slušný výkon. Těšil jsem se na Davis Cup. Věřím, že předvedu slušný výkon a týmu pomůžu, abychom zvítězili.“

Nově se bude hrát jen dva dny a na dva vítězné sety? Co na změny říkáte?

„Nový formát na dva vítězné sety nám hráčům vyhovuje víc. Máme další turnaje, většinou jsme z Davis Cupu odjížděli fyzicky i psychicky vyčerpaní. Po fyzické stránce to alespoň bude pro nás přijatelnější a příjemnější. Jsem připravený na všechny potřebné zápasy. Uvidíme, jak síly rozvrhneme. Jestli budu hrát oba dny, nebo jen jeden.“

Co je nového ohledně vaší rodiny?

„Ještě se nic nezměnilo, ale za chvíli změní. (usmívá se) Máme ještě pár týdnů do přírůstku, pak budou další životní změny - svatba a tak dále. Takže letošní rok určitě nebude nudný.“

Termín už znáte?

„Mělo by to být přelom února a března. Na Davis Cup budu ještě v klidu.“