Premiant Macháč: Bavil mě Radek Štěpánek, to je můj daviscupový vzor | iSport.cz

Kdy jste začal sen a Davis Cupu snít?

„Hned jak jsem dostal raketu do ruky. Díval jsem se na Davis Cup, byla to neuvěřitelná atmosféra. Tak jsem si řekl, že se tam chci jednou dostat.“

Kdy jste raketu poprvé do ruky dostal?

„Nejdříve jsem dostal pingpongovou raketu, když mi byly čtyři nebo pět let. Postupně jsem ji vyměnil za tenisovou.“

V tom věku už jste viděl přes hranu stolu na stolní tenis?

„Hrál jsem pingpongovou raketou tenisovým míčkem normálně o zeď. A pak jsme si říkali, že je to asi blbé, tak jsem si vzal tu tenisovou...“ (usmívá se)

Bylo to s ní lepší?

„Určitě.“

Na koho jste se díval v televizi?

„Bavil mě hodně Radek Štěpánek, ten hrál neuvěřitelně. To je můj daviscupový vzor. Nejlepší zápas byl, jak hrál s Karlovičem. Neuvěřitelná bitva.“ (v semifinále 2009 hráli Karlovič se Štěpánkem šest hodin, český tenista vyhrál 6:7, 7:6, 7:6, 6:7 a 16:14, soupeř měl 78 es)

Nemrzí vás, že už se v týmu se Štěpánkem nepotkáte?

„Je to škoda, ale s Radkem jsem měl i nějaký trénink. Jednou jsme spolu hráli a bylo to dobré.“

Jaký vlastně styl vyznáváte? Je blíž Štěpánkovi, nebo Berdychovi?

„Asi něco mezi. Takové rány jako Berdych nedávám a zase nechodím úplně tak na síť jako Radek. Jsem něco mezi.“

Kapitán Navrátil říkal, že jeden z vás mladíků by mohl nastoupit. Troufáte si? Vidíte šanci reálně?

„Bylo by to neuvěřitelné, kdybych se dostal na kurt. Bral bych to jako něco neskutečného. Pokusím se tento týden zamakat, připravit se. Kdybych náhodou nastoupil, tak abych předvedl svůj nejlepší výkon. A pokusím se dál na sobě makat co nejvíce, abych mohl být stálý člen daviscupového týmu. To beru jako hlavní motivaci.“

V týmu je i sedmnáctiletý Jiří Lehečka, v závěsu jsou Svrčina a Forejtek, kteří vyhráli juniorskou čtyřhru na Australian Open. Rýsuje se nová generace?

„Jo, je nás tam hodně. Pokusím se, abych se mezi ně dostal. Konkurence ve sportu musí být, ale taková zdravá, abychom se furt zlepšovali a dostávali postupně ze sebe nejlepší výkony.“

Jiří Veselý s Adamem Pavláskem šli nahoru i přes mládežnické týmové soutěže. Vy také?

„V reprezentaci jsme asi od dvanácti let, nevynechal jsme jediný rok, takže jsem na těch turnajích také byl. Jednou jsme byli druzí na mistrovství Evropy družstev do 16 let. S Janem Schillerem a Evženem Holišem.“

A co říkáte na Nizozemsko, které český tým v kvalifikaci čeká?

„Z televize znám Robina Haase, ty ostatní jen podle jména. Nikdy jsem je naživo neviděl hrát.“