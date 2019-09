Davis Cup: Bosna - Česko 0:2. Skvělý debut Forejtka potvrdil Veselý | iSport.cz

V neděli jsou na pořadu čtyřhra a závěrečné dvouhry. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších týmů.

"Je to úplně skvělé. Jsem rád, že se mi to povedlo. Fanoušci mi pomohli," řekl vítěz juniorky US Open Forejtek v rozhovoru pro Českou televizi. Bašiče zdolal za hodinu a čtvrt.

Světová jednička mezi juniory Forejtek v obou setech v úvodu ztrácel. V prvním 0:2 a ve druhém už 0:3. "V prvním jsem byl asi nervóznější a po pár gamech se uklidnil, ve druhém jsem to trošku podcenil," přiznal.

Český tenista ale vždy dokázal vývoj otočit. V první sadě získal rozhodující brejk na 6:5. Následně při svém podání odvrátil čtyři brejkboly, při prvním setbolu trefil servisem roh a Bašič poslal return do autu.

Ve druhé sadě získal Forejtek od stavu 1:4 pět her v řadě. "Soustředil jsem se na svůj servis, protože jsem věděl, že na returnu může šance přijít," řekl. Zápas ukončil osmým esem. "Servis mi hodně pomohl," usmál se.

Veselý získal v duelu s bosenskou dvojkou úvodní set za 43 minut díky dvěma úspěšným brejkům. Ve druhé vyrovnanější sadě český reprezentant ani jeden ze tří brejkbolů neproměnil a rozhodnout musela zkrácená hra. V ní Veselý využil hned první mečbol a vyhrál 7:4.

"Dneska jsem neuvěřitelně podával, odzadu jsem hrál relativně solidně. Se svojí hrou jsem spokojený a věřím, že to zítra dotáhneme," řekl Veselý.

Bosna a Hercegovina - Česko 0:2 po prvním dnu